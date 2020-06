Divulgació de la música clàssica i la filosofia amb l’ARA

260x366

La divulgació és el propòsit principal dels dos llibres que es poden aconseguir amb l’ARA fins al 30 de juny, un per 14,90 euros i l’altre per 14,70 euros. El primer és 100 coses que has de saber de la música clàssica, de David Puertas Esteve, una guia per recórrer cinc segles de música que combina rigor, emoció i originalitat. Estils, instruments, compositors i també indústria són alguns dels elements que l’autor fa servir per construir un relat que fuig de la banalitat que fa ensopegar altres projectes de divulgació. L’altre llibre és 100 preguntes filosòfiques, d’Oriol Quintana, que repassa tota mena de qüestions de la tradició filosòfica, des de l’Antiguitat fins al present, sempre amb esperit divulgatiu i amb tocs subtils d’ironia.

