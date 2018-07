El Doctor Music Festival espera tenir 50.000 espectadors

Un concert de Quimi Portet ha tornat a portar la música a l'esplanada d'Escalarre (Pallars Sobirà) quan encara falta un any per a la celebració del Doctor Music Festival (12, 13 i 14 de juliol del 2019). A aquesta celebració l'ha precedit la plantació d'un menhir de prop de 6 metres de llargada i 8 tones de pes per "activar l'energia del lloc, harmonitzar-la i que es reflecteixi a tota la zona". Neo Sala, director del Doctor Music Festival, s'ha mostrat molt satisfet de la resposta de la gent i ha dit que quan encara falta un any i no s'ha donat a conèixer el cartell ja s'han venut més de 2.300 entrades.

Tot i no desvelar cap artista dels que vindran a tocar a l'esplanada d'Escalarre, perquè les primeres confirmacions es comunicaran a finals d'octubre, Neo Sala sí que ha dit que el cartell el conformaran uns 80 artistes; és a dir, lluny de les xifres d'altres festivals. "Els festivals s'han convertit en una cursa a veure qui té el cartell més llarg. És una cursa absurda amb un perdedor, el públic, que sempre té la sensació d'estar perdent-se alguna actuació", explica Sala. Per això el propòsit del Doctor Music és no sobredimensionar l'oferta dels tres escenaris a l'aire lliure i de les dues carpes. "No serà una bogeria", afegeix Sala.

Pel que fa a la tipologia del cartell, hi haurà artistes i grups que ja hi van ser fa vint anys i altres d'actuals. Sala assegura que el públic al qual va dirigida aquesta nova edició del Doctor són aquells que ja hi van ser fa vint anys, però també públic nou. Segons Sala, l'aforament previst és de 50.000 persones (per dia), pràcticament el doble que en les edicions dels anys 90. Aleshores la zona d'acampada estava preparada per acollir 30.000 persones, i ara la previsió és de "més de 40.000". L'espai que ocuparà el festival fregarà les 160 hectàrees, 70 més que fa vint any.

Les energies de la vall

No només ha tornat a sonar la música als prats d'Escalarre, sinó que també s'hi han instal·lat un centenar de tendes, on han passat la nit els organitzadors del festival. Les tendes, igual que el menhir, s'han ubicat de manera estratègica en funció de les energies del lloc. Seguint les energies de la vall també es distribuiran d'aquí un any els escenaris i les zones d'acampada, de restauració i de serveis. Neo Sala s'ha mostrat ferm i ha sentenciat que no hi ha d'haver cap dubte que el Doctor Music Festival se celebrarà. La productora ja compta amb pràcticament tots els terrenys necessaris per al festival arrendats, i els pocs propietaris que encara no han signat ho són de finques no prioritàries.



El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carlos Isús, s'ha reiterat amb la idea del director del festival i ha dit que el Doctor Music ja està en marxa. Isús, que ja el va viure fa vint anys com a alcalde d'Espot, ha recordat que en aquell moment els veïns de les Valls d'Àneu eren molt contraris a la seva celebració i que ara, amb l'experiència, és el territori qui ha anat a buscar la productora. Isús ha recordat que tot i la flexibilitat de la normativa de fa vint anys va ser més complicada la seva celebració que no ho serà d'aquí un any. Pel que fa als permisos estan tots en curs.



Els dies previs i durant el festival treballaran al recinte unes 3.000 persones per donar resposta a les necessitats dels 50.000 espectadors que s'esperen. El pressupost del festival serà d'uns 12 milions d'euros.