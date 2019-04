El Doctor Music es farà a Montmeló

Al final la vaca anirà amb rodes. En comptes d'un prat a Escalarre, l'escenari del Doctor Music Festival serà el Circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, els dies 12, 13 i 14 de juliol. Així ho ha confirmat el director de la promotora Doctor Music, Neo Sala, en roda de premsa aquest dimarts.

El cartell i el nombre d'escenaris previstos a Escalarre (Pallars Sobirà) es mantindran a Montmeló, però amb algun ajustament perquè s'ha suprimit la data de l'11 de juliol. Així, The Smashing Pumpkins actuaran el dia 14. I, com que els costos de producció són més baixos en la nova ubicació, hi haurà una petita rebaixa en el preu de l'abonament per a dos dies. L'entrada diària costarà 62 euros; l'abonament per a dos dies, 120 euros, i l'abonament per als tres dies, 170 euros (sempre amb despeses de distribució no incloses).

"A quatre mesos de la celebració del festival, era impossible reduir-lo com demana l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)", ha dit Sala. L'informe desfavorable de l'ACA de la setmana passada desaconsellava fer a Escalarre un festival per a 50.000 espectadors, que és el que volia Doctor Music. "Amb les restriccions de l'ACA, ens n'anàvem a unes 12.000-14.000 persones", ha afegit Sala, que en cap cas ha volgut fer autocrítica pel fet d'haver anunciat fa tres anys un projecte de festival per al qual no sabia si tindria permisos: "Partíem d'una situació en què s'havien fet tres festivals. No ens esperàvem que passés aixo". Sala ha repetit el que ja va dir la setmana passada en un comunicat: responsabilitzava l'ACA de fer una interpretació exagerada dels riscos d'inundació a Escalarre.

Tanmateix, Sala no ha entrat a valorar l'impacte ecològic de 50.000 persones acampades en un mateix lloc durant tres o quatre dies. De fet, ha criticat "la sensibilitat d'alguns funcionaris a qualsevol crítica de l'ecologisme", i ha caricaturitzat determinats ecologistes dient que n'hi ha que són "ecoloportunistes". Segons Sala, "el problema de fons" és que hi ha "gent que viu a les ciutats que quan pugen a les valls les volen intocables, com si les valls fossin seves".

Pel que fa a la reparació que demana el sector hoteler del Pallars pel trasllat del festival, Sala ha descartat qualsevol indemnització: "Ja perdem el dipòsit de les reserves". Doctor Music havia bloquejat "unes 500 places" hoteleres. "Tenen temps per omplir-les amb la gent que ja hi va habitualment", ha dit Sala, que, això sí, ha agraït el suport dels alcaldes de la zona. A més, i com a gest, ha anunciat que totes les persones empadronades al Pallars Sobirà podran anar gratis al festival de Montmeló.

La nova ubicació de Doctor Music Festival mantindrà els quatre escenaris i un cartell que inclou The Strokes, The Smashing Pumpkins, Rosalía, The God, The Bad & The Queen, The Chemical Brothers, Sopa de Cabra, Greta Van Fleet i King Crimson, a més de noves incorporacions com Johnny Marr, Texas, Kamasi Washington, La Iaia, Obeses, Putochinomaricón, Empire of the Sun i El Petit de Cal Eril.