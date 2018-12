Leticia Dolera surt a respondre a la polèmica: "El nostre cos també explica la història"

Ha trigat dues setmanes però finalment l'actriu i directora Leticia Dolera ha respost amb un altre comunicat a la polèmica generada arran de la no inclusió a la sèrie 'Déjate llevar' de l'actriu Aina Clotet perquè està embarassada, segons va denunciar Clotet en un comunicat. El cas ha aixecat polseguera i ha demostrat les dificultats de les actrius per ser mares i la vulnerabilitat legal de les actrius als rodatges. Dolera diu que en aquest cas no es va trobar "la solució ideal per totes les implicades" però que té clar que "no es pot discriminar cap dona per una qüestió de gènere i/o embaràs". "A Espanya es produeixen molts acomiadaments per aquest motiu i és una injustícia social molt greu", escriu.

Dolera, directora i autora del projecte audiovisual, lamenta que s'hagi aprofitat el cas "per desacreditar el moviment feminista, tan necessari en la nostra societat", o per "qüestionar" el seu "compromís de diversos anys amb aquest moviment". De fet assegura que a la sèrie hi ha majoria femenina i que hi ha hagut cinc embarassos, entre actrius i tècniques, cosa que ha comportant canvis horaris i substitucions.

Dolera ja havia donat explicacions en presentar 'Déjate llevar' (cosa que va motivar el comunicat de Clotet) però ara torna a explicar el cas, amb puntualitzacions com que Clotet no s'havia llegit el guió abans d'anunciar que estava embarassada, anunci que li va fer pocs dies després que la directora li oferís el paper, a finals de juny. En saber-ho Dolera assegura que al cap de dos dies va trucar a Clotet i li va dir que seria difícil que pogués quadrar en el paper estant embarassada de quatre, cinc i sis mesos. El paper era el d'una dona que no es vol quedar embarassada, que pren la pastilla, que reconnecta amb la seva sexualitat i el seu cos, que es mostra nua en diverses escenes i apareix en escenes de sexe, segons descriu Dolera. Dues setmanes després el productor va informar dels problemes amb l'assegurança i la falta de cobertura per a una protagonista embarassada, un problema que a Dolera li sembla "discriminatori". Davant el perill de quedar-se sense protagonista, Dolera reconeix "l'error de comunicació" d'activar el procés de càsting per substituir-la abans de comunicar-li a ella, i per això li demana disculpes públicament.

La directora explica els motius pels quals encara que els "dolgués l'Aina no podia encarnar aquest personatge". En primer lloc perquè ser actor "implica una relació concreta amb el cos": "És un hàndicap al qual ens enfrontem totes". "El nostre cos també explica la història. L'embaràs era una cosa totalment oposada al personatge de la Cristina", diu. La directora explica que no era possible utilitzar una doble de cos ni tampoc tancar el pla, per l'estil narratiu de la sèrie. A més, assegura que adaptar el pla de rodatge, que s'ha dut a terme en 62 localitzacions i amb 94 intèrprets, era inviable perquè implicava tirar per terra la feina dels equips d'art i producció i deixar de contractar 4 persones. El rodatge tampoc es podia moure de calendari, ni endavant ni enrere.

Dolera reconeix que un dels tres personatges protagonistes de 'Déjate llevar', el que interpreta ella, queda embarassada. Afirma que és un paper que va escriure durant tres anys pensant en ella mateixa, que la toca a nivell emocional i que descriu les seves "pors, inquietuds i defectes". "Jo no la veia en aquest personatge i els personatges no són intercanviables de manera tan senzilla". Sobre la possibilitat de fer postproducció i esborrar la panxa de Clotet en els plans on aparegués, despesa extra per a la qual l'actriu oferia el seu salari, a la productora no li va semblar "ètic ni legal" que treballés gratis, a banda que "no es cobria ni de lluny amb el sou de l'Aina".

Dolera lamenta "la falta d'entesa" i "no haver sabut acompanyar millor l'Aina com ella necessitava", cosa que les ha dut a aquesta "situació de tensió i exposició pública". I també convida a fer una "reflexió col·lectiva, constructiva, rigorosa i valenta" dins el sector, de com la maternitat afecta les professionals i la seva "vulnerabilitat", en especial de les embarassades, que tenen més difícil l'assegurança.