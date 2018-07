Mor Maria Dolores Gispert, la veu de Whoopi Goldberg i Pippi Calzaslargas

La dobladora María Dolores Gispert, que va posar veu a actrius com Whoopi Goldberg i Kathy Bates, ha mort aquest diumenge als 84 anys. Gispert es va donar a conèixer com a locutora a Ràdio Barcelona i a mitjans dels anys 40 va iniciar-se en el doblatge de pel·lícules. Va participar en films com 'Irma, la douce', 'Bonnie i Clyde' i 'Duel de titans'. També va doblar el personatge de 'Blade Runner' interpretat per Joanna Cassidy.

A banda de la seva faceta de dobladora, Gispert també va treballar com a directora de rodatge. Ho va fer a partir dels anys 80, durant l'etapa en què va posar veu a Whoopi Goldberg a films com 'El color púrpura'. A més, Gispert va doblar l'actriu Kathy Bates en cinc ocasions (una de les quals, per a la pel·lícula 'Titanic'), i també personatges televisius com Pippi Calcesllargues.