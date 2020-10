Chano Domínguez guanya el Premio Nacional de músiques actuals

El músic Chano Domínguez ha guanyat el Premio Nacional de músiques actuals que concedeix el ministeri de Cultura i Esports, valorat en 30.000 euros. El jurat l'ha distingit per la "seva llarga trajectòria de quatre dècades dedicades a la música com a compositor, intèrpret i arranjador", que l'han portat a ser "un dels més grans representats del jazz flamenc". Li reconeixen també un "estil molt personal".

El músic i pianista Sebastià Domínguez Lozano (Cadis, 1960), conegut com a Chano Domínguez, és un dels grans representants del gènere jazz flamenc d'Espanya. Ha col·laborat amb artistes com Enrique Morente, Estrella Morente, Martirio, Ana Belén, Paco de Lucía o Wynton Marsalis amb la Lincoln Center Jazz Orchestra.

Entre els seus discos: Chano (Nuba, 1993), 10 de Paco (Nuevos Medios, 1994), Hecho a Mano (Nuba, 1996), New Flamenco Sound (Verve, 2007), Piano Ibérico (EMI, 2010), Flamenco Sketches (Blue Note, 2011), amb el qual va ser nominat a un Grammy, i Over the Rainbow (Nuba, 2017).