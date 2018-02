‘Dovlatov’ recorda la generació perduda de la literatura russa

En una imatge que resumeix la magnífica Dovlatov, biopic sobre l’escriptor rus presentat ahir a la Berlinale, Serguei Dovlàtov (1941-1990) camina sobre les fulles dels manuscrits rebutjats per la revista literària més important de Leningrad, escampats pel terra i recollits per nens per reciclar-ne el paper. La prosa corrosiva i crítica de Dovlàtov no té futur en la Rússia de principis dels 70, que només vol una literatura “positiva” que celebri els valors del comunisme.

La pel·lícula d’Alexey German Jr. acota el biopic a una setmana de la vida de Dovlàtov i segueix la seva figura melancòlica i mordaç per salons literaris, festes clandestines i editorials intentant trobar la manera d’expressar-se artísticament sense renunciar a la integritat. La mirada panoràmica del director i l’ús de llargs plans seqüència transcendeix la biografia individual per capturar la tragèdia d’una generació perduda d’artistes per culpa d’una societat totalitària.

També en secció oficial, l’alemany Christian Petzold adapta la novel·la Transit d’Anna Seghers traslladant l’acció de la Segona Guerra Mundial a l’actualitat però conservant-ne la trama novel·lesca i romàntica sobre un home que suplanta un escriptor mort per fugir de la França ocupada pels nazis. A Petzold tant li fan els anacronismes que genera el nou escenari: el que busca és connectar amb el drama modern dels refugiats, inserir el triangle amorós de la novel·la en la nostra realitat. I se’n surt millor que Benoît Jacquot a Eva, un flàccid thriller eròtic amb Gaspard Ulliel fent també de suplantador literari que s’obsessiona amb la prostituta de luxe interpretada per Isabelle Huppert.