Dudamel i Netrebko, dues estrelles per a 'Il trovatore' al Liceu

El Gran Teatre del Liceu reunirà per primer cop el director d'orquestra veneçolà Gustavo Dudamel i la soprano russa Anna Netrebko a l'òpera en versió concert Il trovatore, de Verdi, que es farà els dies 1 i 4 de octubre. Dudamel s'estrenarà al capdavant de l’Orquestra Simfònica del Liceu i acompanyant un repartiment en què a més de Netrebko hi ha Yusif Eyvazov, Ludovic Tézier i Okka von der Damerau.

"Amb la seva energia incombustible, Gustavo Dudamel s’uneix a un fantàstic elenc, amb la promesa d’una nit molt especial. Una carta d’amor contestada amb un Il trovatore, que ja té en La flauta màgica un segon capítol. L’huracà Dudamel és l’imant que conquerirà el públic liceista i il·luminarà el teatre en una pàgina històrica i inoblidable”, ha explicat el director artístic del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, que recorda que Dudamel tornarà més endavant al teatre de la Rambla per dirigir La flauta màgica de Mozart, amb Javier Camarena i Nuria Rial. Abans, el gener del 2021, Netrebko repetirà al Liceu per oferir el recital Jour de nuit.

Per al director d’orquestra veneçolà, és “una enorme il·lusió poder trepitjar l’escenari d’un teatre tan emblemàtic on tantes figures han ofert nits màgiques, i treballar amb la seva orquestra". "Aquest és el teatre de Montserrat Caballé, Josep Carreras, Jaume Aragall... Poder col·laborar per primer cop amb Anna Netrebko, Yusif Eyvazov i Ludovic Tézier ja és un somni, i dirigir Il trovatore és un anhel que tinc des de ben petit. Voldria agrair al teatre i en especial al seu departament artístic l’esforç que ha fet per fer-ho possible”, ha dit Dudamel.