Dudamel dirigirà la 'Novena' al Palau de la Música amb l'Orfeó Català

El director veneçolà Gustavo Dudamel torna al Palau de la Música per a una ocasió molt especial: un concert homenatge a la societat davant el covid-19. Serà el 18 de setembre i es posarà al capdavant de l'Orfeó Català, el Cor de Cambra, la Mahler Chamber Orchestra (MCO) i músics de l’Escola Superior Reina Sofia de Madrid per dirigir una de les peces majors del repertori, la Novena de Beethoven. El concert, que compta amb el patrocini del Banc Santander, es repetirà l’endemà al Teatro Real de Madrid amb els mateixos intèrprets. L'elenc de solistes està integrat per la soprano Susanne Elmark, la mezzosoprano Aigul Akhmetshina, el tenor Leonardo Capalbo i el baix José Antonio López.

Dudamel ha dirigit en diverses ocasions l'Orfeó Català. El 2015, per exemple, amb fragments de Lohengrin i Tannhäuser, el 2017 va dirigir la integral de Beethoven i el 2019 la Segona de Mahler, però aquest concert es preveu històric ateses les circumstàncies extraordinàries. Per als cors del Palau suposarà la represa de l'activitat després de l'aturada del confinament. De fet, aquest concert substitueix el que havia de dirigir el mateix Dudamel al capdavant de la MCO, amb l’ Obertura Leonore, la Inacabada de Schubert i la Nit transfigurada de Schönberg, previst a l'abril i que es va haver de cancel·lar arran de la crisi sanitària. Les mateixes entrades seran vàlides per a la nova data del setembre, excepte algunes localitats dels laterals del primer i segon pisos, que s’anul·laran perquè acolliran els cantaires de la casa. En aquest cas, es canviaran per localitzacions similars o superiors.

A causa del covid-19 també es va haver de cancel·lar la versió semiescenificada de Fidelio de Beethoven, també amb Dudamel i la col·laboració dels cors de la casa, un concert programat en el marc del 250è aniversari del naixement de Beethoven. Amb tot, la pròxima temporada serviran per homenatjar el mestre de Bonn els recitals dels pianistes Paul Lewis (21 d'octubre) i Valentina Lisitsa (16 de desembre).

Durant el confinament, que ha passat a Los Angeles, Gustavo Dudamel ha seguit molt actiu a les xarxes, participant en programes radiofònics i també en el programa YOLA Nacional en casa, que aplega fins a finals de mes estudiants i mestres en classes magistrals virtuals. També va participar el 27 de juny al concert Global Goal per aconseguir fons per lluitar contra el covid-19.