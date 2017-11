Dues sales se sumen a l’escena teatral barcelonina

Barcelona ha incorporat, des de fa uns dies, dues noves sales a la seva escena teatral. D’una banda, al barri del Farró s’ha inaugurat La Gleva, un teatre amb 100 localitats que vol donar cabuda a espectacles poc convencionals. De l’altra, l’Aquitània, que té 360 butaques, ha tornat a apujar el teló després d’una temporada tancat per reformes. Es tracta de dues sales amb línies diferents però que engeguen motors amb una voluntat comuna: contribuir al panorama cultural català amb una programació multidisciplinària i per a tots els públics.

La Gleva (al carrer del mateix nom) està impulsat per diverses persones i empreses de l’escena catalana, com l’Estudi Bàrbara Granados, Aurora Il·luminació i Albert de la Torre, que és productor audiovisual i crític de teatre. “Inicialment era només un plató de televisió, però vam decidir transformar-lo també en un teatre. És un espai petit però ben dotat. Volem que la gent hi faci projectes que els venen de gust i que, tècnicament, no poden fer en altres sales”, assenyala De la Torre, que és el promotor de la sala.

Entre els noms que passaran per La Gleva els pròxims mesos hi ha Mario Gas, Joan Ollé, Ángel Pavlovsky i Sisa, com també les companyies El Martell i Oscillation. “Hem buscat artistes consagrats que faran coses que fins ara no han fet mai, però també gent jove amb ganes d’impulsar propostes diferents”, diu De la Torre. Després d’inaugurar la sala amb l’espectacle de Mali Vanili Lo nostre no funciona, La Gleva acollirà a partir de dijous la conferència-espectacle No more Shakespeare, a càrrec de Ramon Simó i Joan Alavedra. Al desembre Jordi Oriol dirigirà Hem vingut aquí, un muntatge creat a partir d’articles satírics de Josep Maria de Sagarra. La Gleva també té una llibreria amb un fons de consulta de títols de teatre i filosofia, i s’obrirà a les entitats del barri que s’hi vulguin reunir. “El Farró no té cap equipament cultural, no hi ha ni un centre cívic. Volem cobrir aquest buit”, diu De la Torre.

L’Aquitània torna a aixecar el teló

També s’ha sumat al mapa escènic barceloní l’Aquitània Teatre (avinguda de Sarrià, 33), que ha renovat la seva marca i la sala. “Hi ha poques sales de 360 localitats a Barcelona. A més, a la zona on ens trobem no hi ha espais teatrals de programació regular”, explica el director de màrqueting de l’Aquitània, Toni Coll, que assenyala que la voluntat del teatre és “cobrir necessitats de la societat i la ciutat, però amb un valor afegit”. Per aconseguir-ho tiraran endavant una programació amb tres eixos centrals: els muntatges d’humor tant de produccions pròpies com de companyies convidades, les propostes nocturnes, que inclouen cabaret, màgia, mentalisme i concerts, i una programació familiar per al cap de setmana.

L’humorista Carlos Latre serà un dels primers a passar per la nova sala de l’Aquitània. Ho farà amb McGuffin, un thriller còmic sobre assassinats en sèrie que representa el seu debut en la direcció i que també inclou les interpretacions de Mònica Pérez i Jordi Rios. En paral·lel, el mentalista Luis Pardo portarà al teatre l’espectacle DeMente, que repassarà els genis de la història que han sigut acusats de bojos. En l’àmbit familiar, l’Aquitània ha programat Els tres porquets,de la companyia Magatzem Arts. Així mateix, la sala exercirà d’auditori i programarà conferències, xerrades i formacions amb l’objectiu, segons Coll, de “posar l’espai cultural al servei de la creativitat”.