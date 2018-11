Dumbo torna a volar en el tràiler de l'adaptació a imatge real del clàssic de Disney

Com ja van fer amb 'El llibre de la selva', Disney torna a adaptar un dels seus clàssics en una nova versió d'imatge real gràcies a la màgia dels efectes digitals. 'Dumbo', amb tot un Tim Burton com a director, arribarà als cinemes el març del 2019, però qui vulgui veure com llueix el petit elefant d'aquesta versió ja pot veure el tràiler que ha llançat la companyia aquest dijous.

El nou 'Dumbo' comptarà en el repartiment amb Danny DeVito fent de l'amo del circ i Colin Farrell com a veterà de guerra i antiga estrella de circ, a més d'un Michael Keaton en la pell de l'empresari despietat que vol explotar econòmicament l'elefant orellut.