ERC demanarà al ple de Barcelona impulsar accions legals perquè les pintures de Sixena es quedin al MNAC

El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) demanarà al ple de l'Ajuntament de Barcelona d'aquest divendres que el govern de la ciutat "defensi amb determinació la permanència al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de les pintures murals de Sixena" adquirides per la Generalitat. En un comunicat, ERC ha explicat que demanarà al consistori que protegeixi les 40 pintures del segle XIII exposades al MNAC i ha al·legat que en aquest museu "tenen les millors condicions de protecció i conservació".

En aquest sentit, els republicans proposen a l'Ajuntament, que forma part del patronat del MNAC, que impulsi "les accions legals necessàries" per salvaguardar els frescos. També denuncien "l'espoliació que ha significat per al patrimoni català el trasllat de les obres al monestir de Sixena" i demanen expressar la "solidaritat de l'Ajuntament de Barcelona amb el Museu de Lleida". Finalment, el grup insta el nou govern de la Generalitat a "executar amb fermesa la seva competència legislativa i administrativa", per "defensar la legalitat de les adquisicions de les obres d'art procedents de Sixena".