Eagle-Eye Cherry actuarà a l'Strenes de Girona el 6 d’abril

Eagle-Eye Cherry, el creador de temes com 'Save tonight' i 'Falling in love again', actuarà el 6 d'abril al Teatre Municipal de Girona en el marc del festival Strenes. Serà el primer concert de l'artista a Catalunya en 14 anys, un retorn en primícia que servirà per presentar el seu cinquè treball discogràfic, 'Streets of you'.

El festival gironí també ha anunciat la incorporació al cartell del cantautor ebrenc Joan Rovira, que presentarà per primera vegada el seu tercer disc el divendres 5 d’abril a l’Auditori del Centre Cultural la Mercè. L'Strenes ja havia donat a conèixer part del cartell amb noms com Noah, Alfred Garcia, Rosana, Els Catarres i Lax'n'Busto. La totalitat de la programació es donarà a conèixer al febrer.