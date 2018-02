Edmon Roch portarà a la pantalla la novel·la de Cercas sobre la Girona quinqui dels anys 70

El productor gironí Edmon Roch ha comprat els drets de l'adaptació cinematogràfica de 'Las leyes de la frontera', de Javier Cercas, una novel·la publicada el 2012 per l'Editorial Mondadori sobre la Girona dels quinquis que es mou entre els anys 70 i 90. Segons publica el 'Diari de Girona', el productor de pel·lícules com 'El niño' i 'Tadeu Jones 2', admet que estan treballant en el projecte i que encara no tenen decidit qui dirigirà el film. La idea és poder començar el rodatge a Girona a partir de l'any vinent, però no hi ha encara una data concreta.

Per a Edmon Roch, aquesta és una novel·la "extraordinària" i "una de les més cinematogràfiques" que ha escrit Cercas, a qui considera "un dels millors autors de la literatura actual". En declaracions a l'ACN, el productor explica que els personatges que apareixen són "molt interessants", entre d'altres coses perquè se situen en una Girona de fa poc temps, els anys 70, que ja no existeix. En aquest sentit, considera que tot i ser una història "molt concreta", acaba resultant un "relat universal de rebel·lia, ambició i creixement" en un entorn "canviant i apassionant". El productor també celebra que finalment hagin pogut adquirir els drets de la novel·la perquè hi havia altres productores interessades.



A 'Las leyes de la frontera', Cercas explica una història d'amor plena de clarobscurs, amb personatges que viuen en els barris més marginals a l'altre costat del riu Ter. Per escriure-la, l'autor es va basar en el que va veure de jove i també en personatges reals d'aquella època, com El Vaquilla, un delinqüent que es va fer famós els anys 80.



Aquesta serà la segona novel·la de Cercas ambientada a Girona que farà el salt a la pantalla. La primera va ser 'Soldados de Salamina' l'any 2003, sota la direcció de David Trueba.