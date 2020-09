El grup lleidatà Ego estrena el videoclip 'Los otros'

Rock, funk, punk, hardcore i reggae són els estils que alimenten les cançons d' Ego, el grup format a Lleida el 2017. Tanmateix, a Los otros han buscat un registre diferent, més adient amb la intimitat del que expliquen i que també es reflecteix en el videoclip dirigit per Laura Vázquez.

" Los otros és una cançó que parla d'allò que pensem que no ens pot passar mai a nosaltres, allò que sempre els hi passa als altres. Com diu la cançó, els altres d'algú. Pretenem indagar en aquells moments de la vida que parem un segon, mirem enrere i pensem en una experiència que va canviar la nostra vida i no vam saber predir. Tot canvia segons la perspectiva des d'on ho miris. Durant un segon pots ser el centre del teu món i només existeixes tu, però al següent segon ets un puntet més al mapa, insignificant", diuen Ego sobre una cançó composta i produïda durant el confinament.

Ego està format per Helena Rodríguez (veu), Oriol Vàzquez (veu), Jorge Sánchez (guitarra), Pau Garcia (guitarra), Oriol Torrent (saxo), Isaac Borràs (baix) i Joanjo Ramírez (bateria).