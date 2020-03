Elton John aplega músics per ajudar en la lluita contra el covid-19

Recaptar diners per a la lluita contra el covid-19 ha mobilitzat sectors de tota mena, i un dels més actius és el musical. Dissabte passat van ser artistes d'Universal Music com Alejandro Sanz, Aitana i Pablo Alborán els que van participar en el concert solidari promogut per la lliga espanyola de futbol i el Banco Santander, i diumenge va ser Elton John qui va aconseguir aplegar una desena de músics com Alicia Keys, Billie Eilish i Sam Smith en el The iHeart Living Room Concert for America. Cada músic interpretava alguna cançó des de casa, alguns enviaven missatges de suport i Elton John actuava com a mestre de cerimònies a distància i recordava que els donatius es destinarien a organitzacions benèfiques que porten menjar i equips mèdics a les famílies més desfavorides dels Estats Units en aquests temps de pandèmia.

El concert es va emetre en directe a Fox TV, i ara es pot veure al canal de YouTube d'iHeartRadio. El va obrir Alicia Keys, que abans de cantar Underdog va enviar un missatge de suport i agraïments a "tots els professionals d'emergències i metges del món". Els Backstreet Boys van interpretar I want it that way, cadascú des de casa seva. Billie Eilish va cantar Bad guy amb el seu germà Finneas, i Mariah Carey Always be my baby.

També hi van participar Camila Cabello, Shawn Mendes, Sam Smith, Billie Joe Armstrong (Green Day), Dave Grohl (Foo Fighters), Demi Lovato, H.E.R. i Tim McGraw. I Elton John va tancar el concert interpretant Don't let the sun go down on me. "Un cop superem aquests temps de dificultat, arribaran dies millors", va dir Elton John mirant de comunicar un bri d'esperança.