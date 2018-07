Elvis Costello cancel·la la gira per recuperar-se d'un "càncer agressiu"

El músic, cantant i compositor britànic Elvis Costello s'ha vist obligat a cancel·lar els sis concerts que li quedaven de la seva gira europea a causa d'una operació per superar un "càncer agressiu". Segons ha anunciat a la seva pàgina web, Costello s'ha sotmès recentment a una cirurgia per eliminar "un petit però molt agressiu càncer maligne que podia ser derrotat amb una sola operació".

"El seu metge li ha recomanat fer una pausa en la gira i descansar", afegeix el comunicat penjat a la xarxa. Habitualment calen entre tres i quatre setmanes de repòs. "El meu esperit hi està més que predisposat, però ara he d'acceptar que recuperar-me del tot requerirà més temps del que hauria desitjat. Per tant, em veig obligat a cancel·lar a contracor tots els compromisos restants d'aquesta gira", ha lamentat el músic, de 63 anys.

Costello ha suspès el seu 'tour' setmanes després d'haver actuat a Barcelona i Madrid els dies 20 i 21 de juny, respectivament. Les pròximes cites eren Manchester (Regne Unit), Pula (Croàcia), Viena i Graz (Àustria), Tysnes (Noruega) i Rättvik (Suècia).