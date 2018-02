Elvis Perkins, Josh Rouse i Of Montreal completen el cartell del Vida

El Vida Festival ha anat ensenyant uns quants asos, però és ara quan ha quedat completat el cartell de la cinquena edició, que se celebrarà a Vilanova i la Geltrú del 28 de juny a l’1 de juliol. Elvis Perkins, Josh Rouse, Of Montreal, Bart Davenport, Novedades Carminha, Hookworms i Perro són algunes de les incorporacions més destacades de la trentena que es van anunciar ahir. D’aquesta manera, tot i que encara han de confirmar-se alguns noms més pròximament, el Vida ja pot presumir cada jornada de caps de cartell que apel·len a diferents sensibilitats de la música independent. Per exemple, el dijous 28 de juny compartiran cartell grups com Los Planetas, Calexico i Curtis Harding. El divendres 29 els principals reclams seran Franz Ferdinand, St.Vincent i Nick Mulvey. I l’endemà arribarà el moment d’Iron & Wine, Of Montreal, Elvis Perkins, Josh Rouse i Bart Davenport.

Pel que fa a la participació catalana, el festival vilanoví aplega noms com ara Núria Graham, Za!, Joe Crepúsculo, Museless, El Petit de Cal Eril i Mourn, entre d’altres. El Vida Festival segueix tenint com a seu l’entorn de la Masia d’en Cabanyes, on s’ubiquen els diferents escenaris.

El preu dels abonaments per als quatre dies del festival és de 85 euros. Aquest any, i com a novetat, també es posen a la venda entrades de dia que costen 31,95 euros el dijous i 42,60 euros el divendres i el dissabte.