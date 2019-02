EnZeL estrenen el videoclip d''Et somio'

"Et somio molt més del que et veig" és el vers al voltant del qual gira 'Et somio', una de les cançons del nou disc dels EnZeL, 'Mel i llimó' (Discmedi, 2019). El videoclip corresponent, carta de presentació d'un àlbum que es publica avui, posa imatges a la història d’una persona amb qui hi penses molt més del que la veus.

Dos anys després del disc 'Capitè Ibuprofèn', el grup lleidatà torna amb canvis a la formació entre els quals hi ha la incorporació del cantant i guitarrista Jos Racero i del teclista Roger Cornudella. La banda la completen Toni Cambrodí (guitarra), Ramon Figueras (guitarra), Xavi Jové (baix) i Josep Pagés (bateria).

'Mel i llimó', format per deu cançons, s’ha enregistrat a Bucbonera Studios (Caldes de Montbui), sota el control tècnic i mescla de Tomàs Robisco. La producció ha estat compartida entre el mateix Robisco i EnZeL. El màster final del àlbum l'ha dut a terme Víctor García, d’Ultramarinos Mastering. El títol 'Mel i llimó' sorgeix d’una frase de la cançó 'Paraules' que explica “paraules que et rellisquin al sud, paraules de mel i llimó, paraules que et puntegin la pell, paraules amb l’oremus perdut...”. Segons la banda, el disc és "ple de música dolça com la mel i de paraules que sanen com el llimó".