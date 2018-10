Enderrock celebra 25 anys amb un cicle de 25 concerts a llibreries de Barcelona

La revista Enderrock celebra el 25è aniversari amb el cicle de concerts '25x25': 25 recitals acústics i la participació de 25 músics d'arreu dels Països Catalans a una quinzena de llibreries de Barcelona del 5 de novembre al 4 de desembre. Segons el director editorial del Grup Enderrock, Lluís Gendrau, en un moment en què "no estem acostumats a sumar música i literatura", '25x25' posarà en contacte ambdues disciplines.

Hi actuaran Miquel Abras, Xarim Aresté, Carles Belda, Bikimel, David Carabén, Joan Colomo, Copa Lotus, Donallop, Exili a Elba, La Folie, Cesk Freixas, Pol Fuentes, Meritxell Gené, Gemma Humet, Jo Jet i Maria Ribot, Halldor Mar, Roger Mas, Enric Montefusco, Ivette Nadal, Ferran Palau, Caïm Riba, Guillem Roma, Joana Serrat, Suu i Paula Valls.

Els recitals del cicle, presentats per una desena de periodistes musicals, estarà dividit en dues parts: "En la primera hi haurà una conversa entre el llibreter, el músic i el periodista, a través de les cançons, la poesia, la literatura i les influències de la literatura en la música, i la segona part serà un petit recital acústic", ha explicat Gendrau.



"Els 25 artistes participants tenen en comú que tots ells tenen molt a dir a través de la música", ha dit Gendrau, que ha recordar que la "diversitat" també està molt present en la tria dels músics. Les propostes musicals són d'estils diferents, els músics són de diversos indrets dels Països Catalans, hi ha paritat de gènere i presència de diverses de llengües.

El primer concert serà el de l'osonenca Paula Valls, que actuarà el 6 de novembre a la llibreria El Gat Pelut del barri de les Corts. Els recitals seguiran celebrant-se consecutivament, de dilluns a dissabte, a les 19 hores. Només els diumenges hi haurà pausa i per compensar-ho els dissabtes hi haurà a més a més un acústic especial a les 12 h.

Les llibreries, espais de cultura i música

El director editorial del Grup Enderrock ha explicat que, després d'anys de crisi i tancaments, es viu un moment de "revolució cultural de les llibreries catalanes". "Els nous llibreters estan reconvertint els seus establiments en espais de llibertat i cultura, ja no són espais on només es venen llibres, sinó que també hi passen coses", ha expressat Gendrau, que desitja que això també passi a les botigues de discos que "malauradament estan tancant".



Les 15 llibreries que acolliran '25x25' estan distribuïdes pels diversos barris de Barcelona: L'Atzavara i Ona Llibres (a Gràcia), La Carbonera (al Poble Sec), Casa Usher (a Sant Gervasi), Espai Contrabandos (al Raval), El Gat Pelut (a Les Corts), Laie Pau Claris, Gigamesh, Alibri i Documenta (a l'Eixample), La Inexplicable (a Sants), Obaga (al Camp d'en Grassot), Pebre Negre (al Clot), Rocaguinarda (a Guinardó) i Santos Ochoa (a Nou Barris).



Tant 'Enderrock' com el Gremi de Llibreters de Catalunya, col·laboradors en la iniciativa, volen que el projecte tingui continuïtat en el temps i a la resta del territori. "Ens agradaria que fos una oferta permanent per portar directament la creació de la música a les llibreries durant tot l'any", ha dit el secretari tècnic del Gremi de llibreters de Catalunya, Marià Marín, que de moment té clar que el 2019 volen escampar-ho a més llocs de Catalunya. "Aquesta és una primera iniciativa que dóna sortida a aquesta suma de projectes i de disciplines artístiques i culturals", ha afegit el director editorial del Grup Enderrock.



El director de Cultura Viva de l'Ajuntament de Barcelona, Dani Granados, ha explicat que des del consistori donen suport a '25x25' perquè "'Enderrock' és un projecte que va molt més enllà d'una revista", ja que tenen "un historial important al voltant del que seria situar el valor públic de la música, des d'una perspectiva d'arrelament local, de cultura popular, d'idioma i de descentralització".