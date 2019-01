Un cinema alemany regala entrades a la ultradreta per a la reestrena de 'La llista de Schindler'

El cinema de la ciutat alemanya de Hachenburg ofereix entrades gratuïtes als militants del partit Alternativa per a Alemanya (AfD) per veure la reestrena de 'La llista de Schindler' (1994) el 27 de gener, el dia dedicat a la memòria de les víctimes del nazisme.

La sala projectarà la famosa pel·lícula de Steven Spielberg, que explica la història real d'Oskar Schindler, un empresari alemany que va salvar la vida de més de mil jueus durant l'Holocaust donant-los feina a les seves fàbriques. El projecte pretén "donar la màxima ressonància a la projecció i fer-la arribar a l'espectre de públic més ampli possible", segons expliquen els responsables. La formació d'ultradreta s'ha molestat pel fet que els comparin amb els nazis.

Un espai de diàleg sobre el nazisme

L'objectiu d'aquesta acció és crear un fòrum on poder dialogar sobre el nazisme, també obert als seguidors de la formació, que en el seu programa convida a "minimitzar el que va succeir llavors". El líder de l'AfD a l'estat alemany de Renània-Palatinat, Uwe Junge, ha criticat que es tracta "d'un altre intent mal gestionat d'equiparar l'AfD amb el nacionalsocialisme". El cinema, però, ha contestat a Junge en un comunicat que no pretén dir que els seus votants siguin nazis, però sí que el seu programa electoral pot relacionar-se amb una trivialització dels fets de l'Holocaust.

El partit Alternativa per a Alemanya, que en les eleccions federals del 2017 va aconseguir entrar per primera vegada al Parlament federal, es caracteritza per un fort discurs antiimmigració. Els seus dirigents, incloent-hi el seu màxim líder, Alexander Gauland, han hagut de donar explicacions en més d'una ocasió per haver restat importància al passat nazi d'Alemanya.