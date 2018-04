ERC demana a la Generalitat que declari el restaurant Pitarra Bé Cultural d'Interès Nacional

El grup d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona vol que el restaurant Pitarra sigui declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). Com ha explicat aquest dilluns Alfred Bosch, van enviar la sol·licitud dijous i durant el temps en què s'estudiï la catalogació del local no s'hi podrien fer les obres previstes pel nou propietari. També han engegat una web, salvemelpitarra.barcelona, per recollir el suport ciutadà a la iniciativa per recollir suports ciutadans a la iniciativa. "Amb gairebé 128 anys d'història, el Pitarra ha preservat la rebotiga de l'antiga rellotgeria del dramaturg Frederic Soler Pitarra, un dels pares del teatre català modern", diu el president del grup republicà, Alfred Bosch.

El restaurant Pitarra, on es van editar publicacions com 'La Rebotiga' i 'L'Esquella de la Torratxa', no està catalogat i va quedar exclòs de la llista d'establiments emblemàtics elaborada l'any 2014. L'aplicació de l'article 155 i l'absència d'un conseller de Cultura podria endarrerir la incoació de l'expedient, però els republicans esperen que sigui acceptat amb caràcter d'urgència en qüestió de dies. "Cal fer tota la pressió per conservar un dels símbols del patrimoni de la nostra ciutat", subratlla Bosch, que demana "el màxim suport ciutadà perquè tiri endavant la declaració del Restaurant Pitarra com a BCIN".