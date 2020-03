"Fent música volem estar a prop de tots vosaltres. Fem que sigui màgic, doncs!" Amb aquest ànim comença el videoclip de la Banda de l'Escola de Música de Valldoreix. Són 22 músics, cadascú des de casa seva, interpretant la cançó Every little thing you do is magic, de The Police. Els enregistraments s'han fet del 21 al 29 de març del 2020, durant la segona setmana de confinament pel covid-19, i Alan Heredero i Manel Cerdà s'han encarregat del muntatge audiovisual.

Al videoclip, la Banda de l'Escola de Música de Valldoreix també recorda que "quan unim esforços tot és possible": "Els projectes col·lectius i la suma de voluntats ens faran superar la situació actual i contribuir a la consolidació d'una societat més justa". Com diu la cançó, "cada petita cosa que fem és màgia", i aquest videoclip és la petita aportació de la banda per apaivagar la incertesa en aquests dies de confinament, tristesa i patiment.