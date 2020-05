Les escoles de música i arts demanen una línia de concertació o de beques

La Xarxa Espanyola d'Escoles de Música ( REEM), de la qual forma part el Taller de Músics, ha demanat a l'Estat i a les comunitats autònomes que dissenyin una línia de concertació amb les escoles de música i activitats artístiques o una línia de beques "per atendre els drets ciutadans" dels pares que han escollit aquesta formació per als seus fills. Així mateix, han reclamat ajudes per evitar els tancaments que "es produiran per les dificultats".

La REEM ha demanat suport als ciutadans, a través de Change.org, a un manifest que han elaborat per donar veu a les escoles de música i activitats artístiques, als milers de professors i centenars de milers d'alumnes que veuen els seus centres tancats a causa de l'estat d'alarma. Al manifest SOS a les Escoles de Música i Arts demanen que el govern espanyol declari bé social i de primera necessitat l'educació artística i la cultura com a França, Alemanya i Portugal; que es rebaixi l'IVA del 21% al 4% en qualsevol manifestació artística relacionada amb la música i les arts en general, i un sistema d'ajudes de l'Estat i les autonomies perquè quan es torni a la normalitat a les escoles es puguin "evitar els tancaments que segur que es produiran per les dificultats en el cas que fos necessari adaptar els espais de què disposen i les ràtios establertes".