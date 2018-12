Espectres estrena el videoclip de 'Crida el bon karma'

El desert dels Monegres és el paisatge de l'inici del videoclip de 'Crida el bon karma'. És una de les cançons del disc 'Romàntic bruixot' (Microscopi, 2016), d' Espectres, el projecte del cantant i guitarrista Marc Sanz.

El videoclip, dirigit per Rafael Tirado, narra una història onírica amb dues parts ben diferenciades. L''inici és al desert, on el desesperat protagonista busca el tresor de l'alquímia en forma d'esfera màgica. A la segona part, el protagonista cau en l'abisme que el transportarà a una dimensió plena d'emocions, plaers i embriaguesa i on serà rei de la seva pròpia al·lucinació: un món de deliri inspirat en el cine de Bollywood.

Espectres està a punt de gravar el que serà el seu nou EP, 'Introducció al miracle', que publicarà el segell Microscopi el 2019.