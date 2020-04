Espanya és el país amb més artistes a les presons

Les dades que acaba de publicar Freemuse, una organització internacional que treballa des del 1998 en la defensa de la llibertat artística, no conviden a l’optimisme. Espanya encapçala el rànquing d'artistes empresonats amb 14. El segueixen, molt de prop, l'Iran (13), Turquia (9), Birmània (8), Egipte (6), la Xina (5) i Rússia (4). L'eurodiputada d'ERC Diana Riba ha anunciat que ho denunciarà a la Comissió Europea. A més, demanarà a l'executiu europeu que protegeixi "la llibertat d'expressió artística a Europa": "Sis països concentren gairebé la meitat dels casos de restricció de llibertat en l'àmbit musical i, malauradament, Espanya, n'és un", lamenta Riba.

Segons Freemuse, que cada any publica un informe amb totes les violacions de la llibertat d’expressió artística que es produeixen arreu del món –el 2019 la xifra era de 711 casos–, el deteriorament dels drets democràtics augmenta any rere any. Freemuse precisa que arreu del món són molts els estats democràtics que utilitzen l’argument de la lluita contra terrorisme i la defensa de la seguretat nacional per limitar la llibertat d’expressió. “Amb l’excusa de la seguretat, molts països han pres mesures desproporcionades i innecessàries per silenciar els artistes”, diu l’informe. No és estrany, segons Freemuse, que els estats adoptin mesures pròpies d’un estat d’emergència, sense que hi hagi estat d’emergència, per derogar drets, o que acusin de terrorisme un artista amb definicions vagues i imprecises.

L'informe posa Espanya i Turquia com a exemples del mal ús de les lleis antiterroristes i qüestiona l'acusació d'enaltiment del terrorisme. En aquest ús força qüestionable, segons Freemuse, de la lluita antiterrorista, Espanya també és capdavanter. Turquia concentra un 42% dels casos documentats i Espanya un 31%. Juntament amb Espanya i Turquia, els més proclius a utilitzar l'amenaça terrorista per silenciar artistes són Bangladesh, Colòmbia, Egipte, els Estats Units i el Iemen. El 52% dels artistes acusats de terrorisme pertanyen a minories i un 36% s'han oposat o han criticat obertament el govern. L’organització internacional també assegura que ha documentat arreu del món dotzenes de noves lleis encaminades a posar límits a la llibertat d’expressió artística.

Al llarg del 2019, van morir assassinats 9 artistes. Entre ells, el músic salvadorenc César Canales i el poeta iraquià Alaa Mashzoub, conegut perquè escrivia sobre temes tan tabú, als ulls del seu govern, com la política i la religió. A Mazhzoub li van disparar mentre tornava a casa amb bicicleta. Els que van patir més atacs van ser els músics. Freemuse ha documentat 255 casos en 59 països (32%). Molt a prop hi ha les arts visuals: 185 casos en 51 països (26%). El tercer en el rànquing és el cinema, amb 107 casos (15%); el teatre, amb 88 casos (12%); i la literatura, amb 77 casos (11%).