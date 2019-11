Calixto Bieito: "Espero que arribi un nou humanisme"

"La mirada melancòlica d'una vaca gallega". Aquest era el titular que dedicava a Calixto Bieito un diari alemany, segons ha explicat ell mateix enmig d'una riallada general aquest dimecres en un dinar al Cercle del Liceu. Acabava de rebre el premi Ópera Actual per la seva trajectòria artística de mans del redactor en cap de la revista amb el mateix nom, Pablo Meléndez-Haddad, que s'ha referit a ell com a l' enfant terrible del gènere i el seu renovador: "Ens ha ensenyat a mirar diferent", ha defensat.

Meléndez-Haddad ha parlat del controvertit Un ballo in maschera, que va escandalitzar el Liceu quan es va estrenar l'any 2000, però també de la seva Carmen, una producció estrenada el 1999 i que encara es reposa talment un clàssic al Liceu i arreu. "Recordo que acabava de néixer el meu fill Adrià, estava enamorat, sentia que flotava, i vaig prendre la decisió de no fer cap declaració –ha recordat Bieito–. Tampoc he fet declaracions polítiques, perquè no soc polític i en els meus espectacles ja hi ha referències polítiques". Tanmateix, Bieito, acompanyat de la seva dona Roser, a la qual ha dedicat el guardó, es declara un europeu convençut i ha assenyalat que, en una època de "gran neurosi" a tot Europa, l'òpera, la música, l'art en general són més que mai necessaris: "Sense això no hi ha democràcia", ha dit, abans d'explicar que al poble alemany on viu l'alcaldessa és pianista. "Espero que arribi un nou humanisme, i confio en la música i els poemes", ha afegit Bieito.

Autor de 80 produccions operístiques i amb una agenda plena de compromisos internacionals fins al 2026, com ara la Tetralogia Wagneriana a l'Òpera de París el 2020 (de moment cap d'aquests compromisos està vinculat amb el Liceu), quan Bieito aborda un nou títol escriu poesia, estudia la música, l'autor i la seva època, s'hi capbussa per reflexionar i destil·lar què pot dir-nos avui: "Tot és interpretació. Pots ser més o menys encertat, però tot l'art dels segles XX i XXI és una reinterpretació".

Durant el dinar –que ha aplegat personalitats del món líric com ara Mirna Lacambra, fundadora i presidenta de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell; Oriol Aguilà, director del Festival de Peralada; Xavier Cester , director de l'àrea de música de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), i el director d'escena Paco Azorín– també s'ha concedit el premi institucional a la Fundació Conservatori del Liceu, que ha recollit la directora general Maria Serrat, i el premi a l'artista jove a la soprano sevillana Leonor Bonilla, que acaba de cantar Lucia di Lammermoor a Bilbao i Rigoletto a Tenerife, una òpera amb què aviat debutarà a Pequín.

Ópera Actual és una revista especialitzada que es va fundar el 1991, i actualment és la més important a nivell estatal amb difusió internacional. Dirigida per Fernando Sans Rivière, fa divuit anys que concedeix els guardons per distingir anualment un jove intèrpret prometedor, una trajectòria artística internacional i, finalment, una institució.