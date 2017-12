Duel català als Goya: 'Estiu 1993' suma vuit nominacions i 'La llibreria' dotze

Ja és oficial: 'Estiu 1993' és una de les candidates a millor pel·lícula dels Goya. El debut de Carla Simón, el film català més premiat dels últims anys, possible candidat a l'Oscar al millor film de parla no anglesa, suma 8 nominacions de cara a la pròxima edició dels premis de l'Acadèmia del Cine Espanyol: millor pel·lícula, millor direcció novell (Simón), millor actor de repartiment (David Verdaguer), millor actriu revelació (Bruna Cusí), millor guió original, millor muntatge, millor direcció artística i millor direcció de fotografia.

Aquesta no és l'única producció catalana que opta al triomf als Goya: 'La llibreria', d'Isabel Coixet, es perfila com una de les grans rivals d''Estiu 1993' amb 12 nominacions, entre les quals la de millor pel·lícula, millor direcció, millor actriu principal (Emily Mortimer), millor actor de repartiment (Billy Nighy) i millor guió adaptat. Només la supera en nominacions el film basc 'Handia', de Jon Garaño i Aitor Arregi, parlat en eusquera, que aconsegueix un total de 13 candidatures.

És la primera vegada que una pel·lícula no parlada en espanyol ni anglès lidera les nominacions dels Goya; el 2010, 'Pa negre' en va sumar 14, però anava al darrere de les 15 de 'Balada triste de trompeta'. Agustí Villaronga, per cert, no podrà repetir amb 'Incerta glòria' l'èxit de 'Pa negre', ja que només optarà a premi en la categoria de millor guió adaptat. També està nominat el curt 'Los desheredados', de Laura Ferrés, premiat a la Setmana de la Crítica de Canes.

Les nominacions als Goya també han reconegut l'adaptació d'un relat de Javier Cercas, 'El autor', amb 11 nominacions, entre d'altres la de millor pel·lícula, actor (Javier Gutiérrez) i millor direcció (Manuel Martín Cuenca). Completa les 5 candidates a millor pel·lícula dels Goya el 'thriller' sobrenatural 'Verónica', de Paco Plaza, amb 7 nominacions.

Entre les curiositats de les nominacions destaca la doble nominació a Antonio de la Torre com a actor de repartiment per 'El autor' i com a protagonista per 'Abracadabra', de Pablo Berger, que en total acumula 8 nominacions, inclosa la de millor actriu per a Maribel Verdú. És la quarta vegada que De la Torre fa el doblet de candidatures com a actor principal i de repartiment en els premis Goya. També estan nominats a millor actor i millor actriu principal Javier Bardem i Penélope Cruz per 'Loving Pablo', el 'biopic' sobre Pablo Escobar de Fernando León.

Cerimònia 'chanante'

Aprofitant l'anunci dels nominats, que han fet els intèrprets David Verdaguer i Bárbara Lennie, també s'ha fet oficial que la gala dels Goya serà presentada aquest any per Joaquín Reyes i Ernesto Sevilla, els còmics que es van donar a conèixer amb programes com 'La hora chanante' i 'Muchachada Nui'. La cerimònia dels Goya se celebrarà el dissabte 3 de febrer al Madrid Marriott Auditorium Hotel.