'Estiu 1993' es queda fora dels Oscars

'Estiu 1993', de Carla Simó, s'ha quedat fora dels premis Oscar a la millor pel·lícula en llengua estrangera. La pel·lícula xilena 'Una mujer fantástica', de Sebastán Lelio, es manté en la llista de les semifinalistes al guardó, segons ha informat l'Acadèmia de Hollywood en un comunicat.

També continuen com a precandidates 'In the Fade' (Alemanya), 'On Body and Soul' (Hongria), 'Foxtrot' (Israel), 'The Insult' (Líban), Loveless (Rússia), 'Félicité' (Senegal), 'The Wound' (Sudàfrica) i 'The Square' (Suècia).

De les nou precandidates anunciades avui, cinc seran escollides per aspirar al premi. Les nominacions s'anunciaran el 23 de gener i l'entrega es realitzarà el dia 4 de març.

'Una mujer fantástica', una història sobre els prejudicis que existeixen al voltant de la transsexualitat, ja és candidata als Globos d'Or en la modalitat de millor pel·lícula estrangera.