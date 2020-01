'El lago del ganso salvaje' i quatre pel·lícules més per veure aquest cap de setmana

'El lago del ganso salvaje'

Diao Yinan estilitza el 'noir' amb laconisme i imprevisibles brots de violència

Un policia deixa caure accidentalment una pistola davant un sospitós emmanillat, que la recull del terra i, gairebé per instint, obre foc, desencadenant una massacre que la càmera recull en pla fix, tan estupefacte davant el sobtat ballet de bales com la resta de personatges o els mateixos espectadors. En aquesta escena memorable de Black coal, el film amb què va guanyar l’Ós d’Or a Berlín el 2014, Diao Yinan patentava una manera de posar en escena la violència com un brot caòtic però inevitable, pel qual no existeix la preparació prèvia, que ara sublima en El lago del ganso salvaje. Continuar llegint.

'Sobre lo infinito'

Roy Andersson observa els horrors de la història des d'un present en crisi

Amb el seu univers de tons pastel, rostres pàl·lids i personatges submergits en una letargia crònica, el suec Roy Andersson ha esdevingut un observador privilegiat de les paradoxes d'una humanitat abocada a l'abisme existencial. Així, a Sobre lo infinito, guanyadora del premi a la millor direcció a l'últim Festival de Venècia, hi conviuen una sinistra recreació moderna del viacrucis de Jesucrist amb una dolça escena en què una jove parella que estudia les lleis de la termodinàmica formula una romàntica filosofia de la ciència poblada per fruites i verdures enamoradisses. Continuar llegint.

Las aventuras del doctor Dolittle'

Intent fallit de reviure el cinema d'aventures per a tota la família

El primer pas de Robert Downey Jr. després de la mort d'Iron Man, el personatge que interpretava a l'univers Marvel, no ha estat gaire reeixit. Ara encarna el doctor Dolittle, un metge misantrop que sap parlar amb els animals i que ja havia generat diversos films, des d'un clàssic musical d'humor i viatges fins a les dues comèdies protagonitzades per l'humorista Eddie Murphy. Continuar llegint.

'Ema'

Pablo Larraín retrata una jove d'intensitat incendiària a través de l'estètica del 'reggaeton'

Des que van retornar el fill que havien adoptat per problemàtic, l'Ema del títol viu en conflicte amb ella mateixa, la seva parella Gastón i el món que l'envolta. En el seu vuitè llargmetratge, Pablo Larraín ofereix el retrat d'una dona fascinant en procés de revisar el seu vincle amb la maternitat. Continuar llegint.

'Aguas oscuras'

L'enemic coneix el sistema

A primera vista, la lluita real d'un advocat contra una gegantesca corporació que va enverinar amb abocaments tòxics l'aigua de tota una comunitat no sembla la història més adequada per a Todd Haynes, director de l'exquisida Carol. Així i tot, hi ha elements que resulten familiars per a qui conegui la seva obra prèvia: la voluntat de reescriptura de certs gèneres (i èpoques) del cinema nord-americà i l'interès per personatges atrapats en les normes d'una societat opressora. Continuar llegint.