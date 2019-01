Els Goya han buscat 'becaris' gratis per treballar a la gala dels premis

Un grup d'estudiants ha aixecat polseguera a les xarxes socials amb la denúncia d'una oferta de pràctiques sense remunerar per treballar a la pròxima gala dels Goya, que se celebrarà el 2 de febrer a Sevilla. L'oferta busca estudiants universitaris de comunicació audiovisual, periodisme, publicitat, relacions públiques o comunicació digital de 3r i 4t per a feines com la recepció dels convidats, suport en la logística de diversos hotels, assistència als VIP, gestió de l'accés, acomodament de seient i fins i tot per al guarda-roba.

Els estudiants han denunciat que les tasques no tenen res a veure amb els seus estudis, i que es tracta d'una jornada completa en horari nocturn. L'espai, el Palau de Congressos i Exposicions de Sevilla, està situat en un dels barris més allunyats de la ciutat i cal cotxe o autobús per poder-hi anar. En les pràctiques tampoc s'inclou allotjament ni transport.

La semana pasada, llegó a mi correo y al de mis compañeros de facultad lo siguiente. Se trata de unas prácticas que se establecen con @Academiadecine para que sean los alumnos del centro los que realicen las siguientes labores. 👇 pic.twitter.com/Yp1r9Yznnp — doble P (@pedropablodr) 23 de gener de 2019

Fonts de la institució educativa Ismeco, la responsable de la convocatòria i amb qui l'Acadèmia de Cine té un conveni des de fa vuit anys, han assenyalat que es tracta de pràctiques curriculars en què un professor acompanya cinc o sis alumnes i que no sobrepassen les sis hores de duració, a més de l'oportunitat d'assistir a diverses 'masterclasses'.

Crítica dels artistes

Diverses entitats del gremi d'actors, com l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), han criticat la situació a través d'un comunicat on reivindiquen que "la gala dels Goya sigui un exemple de bones pràctiques per al sector artístic", que de per si ja té condicions laborals pobres i fràgils. A més, consideren "un insult i menysteniment de la capacitat professional a tots els treballadors i al col·lectiu d'artistes quan no se'ls vol pagar per la seva feina".

L'actriu Anabel Alonso hi ha ficat cullerada per Twitter: "Si no es poden fer les coses dignament, que no es facin. 'Becari': paraula que serveix per justificar l'explotació".

La productora de la cerimònia dels Goya, El Terrat, de la qual és fundador Andreu Buenafuente –que conduirà la gala conjuntament amb Silvia Abril– ha defensat en declaracions a Europa Press que es tracta d'una gala "d'enorme complexitat" en la qual els professionals estan "contractats i remunerats adequadament", però que per la "naturalesa de l'esdeveniment" també compten amb una sèrie de persones que hi col·laboren "de manera puntual" amb "participacions desinteressades".