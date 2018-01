“Europa podria prendre nota del gir a l’esquerra del Partit Laborista”

“Tinc la sensació d’estar a punt de travessar un camp de mines”. Ken Loach, emblema del cinema social europeu, sabia que hauria d’opinar sobre el procés català durant la fugaç visita a Barcelona que va fer ahir per presentar el cicle que li dedica fins al 18 de febrer la Filmoteca de Catalunya. No en va, es tracta del director que a Agenda oculta va criticar la lluita bruta contra l’IRA del govern britànic i que va retratar la Guerra d’Independència irlandesa a El vent que sacseja l’ordi. Però en la seva visió del conflicte català va optar per la prudència, filtrant-la a través del gran tema de la seva obra: la defensa de la classe treballadora. “Si el periodisme és el primer esborrany de la història, el cinema hauria de ser el segon -va dir-. Hem de buscar l’essència d’un conflicte i jo sempre intento identificar els interessos de la classe treballadora, veure si estan sent atacats o protegits. I, tot i que he seguit el procés català, em resulta complicat saber si el programa social de l’independentisme desafia el de l’estat espanyol. Si algú em vol fer arribar la seva opinió per correu, m’agradaria molt”.

Als 81 anys, la figura de Loach transmet la fragilitat de l’edat però el seu discurs conserva la determinació i la veu encara es crispa quan explica que acaba de saber que dues terceres parts de les acollides de nens al Regne Unit són gestionades per empreses privades que evadeixen impostos a paradisos fiscals. “Coses així provoquen una ràbia en la gent que està creixent -afirma-. Al meu país, el Partit Laborista té un lideratge que li ha fet fer un gir a l’esquerra en una clara reacció a l’època de Tony Blair. Per una vegada només, la resta d’Europa podria prendre’n nota”. Els ulls se li enfosqueixen en recordar que un terç dels votants d’esquerra anglesos van donar suport al Brexit: “No els puc culpar per creure que la prioritat de la Unió Europea són les grans empreses, perquè és així. I el lliure moviment de treballadors ha provocat que les feines vagin allà on es paguen els pitjors sous. El trist és que aquesta visió d’Europa s’hagi sumat a la de l’extrema dreta i, en lloc de generar solidaritat, hag introduït divisió i hagi fet que els immigrants siguin percebuts com l’enemic”.

Per a Loach, la pèrdua de protagonisme de l’esquerra entre les classes populars és un problema de “lideratge polític”. “El mateix va passar a Alemanya als anys 20 i 30 i ja sabem com va acabar tot”, recorda. La motivació de l’esquerra, afegeix el director, ja no es pot limitar a la justícia social, sinó que ha d’incloure la protecció del medi ambient. “En el passat es podia perdre una batalla i seguir lluitant per guanyar-la en la següent generació, però si ens juguem el planeta això no ens ho podem permetre. Ha deixat de ser un tema d’esquerres o dretes, hem de fer alguna cosa”.

El debat de ‘Jo, Daniel Blake’

Tot i que no ho sembli, Loach també va parlar de cinema. Va confirmar que treballa en un nou projecte però no va revelar-ne cap detall “perquè porta mala sort”. El principal problema, diu, no és aconseguir finançament, sinó “l’edat”. D’interès pel seu cinema no en falta: segons Loach, la pel·lícula de la seva carrera que més ha influït sobre realitat és l’última, Jo, Daniel Blake : “Ha generat un gran debat sobre com la gent que està en posició més vulnerable és castigada per la seva pobresa. Era una cosa que tots sabíem, però ningú en parlava”.

Loach no visitava Barcelona des que hi va ser amb motiu del rodatge de Terra i llibertat, la seva pel·lícula sobre la Guera Civil Espanyola. “Vaig donar moltes voltes a la història amb el guionista, Jim Allen -admet-. El tema més evident era la lluita contra el feixisme. Però vam optar per explicar el gran dilema de l’esquerra, si calia guanyar la guerra a través de la revolució o calia deixar-la de banda, perquè aquesta és la història que ningú de l’establishmentvolia explicar”.

També hi va haver un record per al guionista Barry Hines, el seu primer gran col·laborador -“tenia un gran talent per capturar el llenguatge i la manera de ser de la gent d’on era ell, el sud de Yorkshire, amb una calidesa i humanitat molt especials”-, i per als col·legues que, juntament amb Loach, van donar forma al free cinema anglès: “La majoria de directors van marxar de seguida a Hollywood, és una llàstima. El curiós és que aleshores ningú parlava del free cinema, el moviment existeix més als llibres de text que en la realitat. Però va ser beneficiós. Aquelles pel·lícules sobre la classe obrera del nord d’Anglaterra van mostrar que estava bé fer cinema sobre personatges tan marginals”.