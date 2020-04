Un extraordinari documental de Frederick Wiseman i les altres estrenes online de la setmana

'EX LIBRIS'

Un documental excepcional com funciona la Biblioteca Pública de Nova York

Fa més de 50 anys que Frederick Wiseman (Boston, 1930) documenta en les seves pel·lícules el funcionament d'institucions de tot tipus: universitats, teatres lírics, museus, manicomis... En la seva pel·lícula número 44, Ex libris, que ja està disponible a Filmin, Wiseman posa el focus sobre la prestigiosa Biblioteca Pública de Nova York, que el director retrata com un exemple inspirador de servei públic en constant adaptació al seu entorn que contrasta amb el panorama polític dels Estats Units. Segueix llegint. Disponible a Filmin

'VIVARIUM'

Confinament en casa amb jardí amb Jesse Eisenberg i Imogen Poots

A Casa amb jardí, relat inclòs a L'illa de Maians, Quim Monzó descrivia amb lucidesa cristal·lina el malson uniformador del barri residencial. Un home arribava a casa, feia un petó a la dona i jugava amb el gos. Tot anava bé, fins que s'adonava que no era ni la seva casa, ni la seva dona, ni el seu gos. Però estava cansat, era de nit, així que acabava pujant al dormitori. El punt de partida de Vivarium és perfecte per a un inquietant relat curt o per a un episodi de La dimensió desconeguda: una jove parella que busca lloc per viure visita una misteriosa i solitària urbanització i s'hi queda atrapada. Segueix llegint. Disponible a Movistar+ i Sala Virtual de Cine

'THE GHOUL'

Un psicodrama entre l’onirisme de Lynch i la paranoia polanskiana

The ghoul dona la benvinguda a l’espectador amb unes imatges que, de ben segur, resultaran familiars als adeptes al cinema de David Lynch. De nit, en una carretera desèrtica, les llums davanteres d’un cotxe van deixant enrere les línies discontinues que delimiten els carrils de la calçada. Una estampa que, compassada per l’hipnòtic onatge sonor d’una peça per a sintetitzadors, anticipa una odissea fílmica interior, un viatge “a les profunditats de l’inconscient”, com apunta a mitja pel·lícula un psicoanalista xerraire, admirador de Jung i dels alquimistes, que no hauria desentonat en el pintoresc univers de Twin Peaks. Segueix llegint. Disponible a Filmin

'AMISTAD EN EL RUEDO'

Una 'opera prima' 'indie' sobre 'cowboys' desclassats

Si el neowestern ha desplaçat els relats del gènere cap a terrenys excèntrics, és a dir, cap a escenaris que no pertanyen a la seva tradició, hauríem de preguntar-nos què ha passat amb el seu heroi, el cowboy. Ja fa temps que el cinema pensa aquest interrogant –l’exemple paradigmàtic és Cowboy de mitjanit (1969), amb Jon Voight com a cowboy que es prostitueix–, però en els últims anys el cinema independent ha omplert d’imatges el possible destí d’aquest arquetip amb històries que ens traslladen als universos dels nord-americans desclassats. Segueix llegint. Disponible a Rakuten