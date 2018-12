La sala Barts celebra el Nadal amb un festival de teatre independent

Una proposta teatral alternativa per a l'època festiva nadalenca arriba a Barcelona. La primera edició del Festie, el festival de teatre independent, porta tres companyies emergents a actuar des del 27 de desembre fins al 13 de gener a la sala Barts. Amb el lema "Fes indie", el Festie pretén donar una oportunitat perquè les companyies surtin del circuit de sales de petit format i arribin a nous espectadors, i oferir propostes innovadores al públic habitual.

El festival programarà tres peces. Una és ' Mafia', de la companyia The Mamzelles, una tragicomèdia inspirada en la màfia italiana dels anys 90, en la qual les dones d'una família de mafiosos es veuen obligades a assolir el paper que els homes els volen donar dins el rol familiar. El festival també acollirà ' París', del trio Les Cot, un musical d'un viatge per carretera en què tres amigues van a París per fer realitat el somni d'una d'elles, en una travessia que les obligarà a enfrontar-se a les seves pors i obsessions.

El tercer muntatge és 'Els reis de Shakespeare escriuen el discurs de Phillipe The Sixth', de la companyia LAminimAL. La peça relata un conflicte de successió poques hores abans que Felip arribi al tron. El futur monarca s'haurà d'enfrontar a tots els rivals que aspiren a succeir-lo i a la rebel·lió del poble insubmís a l'autoritat monàrquica, i per fer-ho reuneix el 'think tank' de la monarquia per escriure el discurs que salvi la corona. L'obra serà una estrena a la mateixa sala Barts.