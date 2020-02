El talent de convertir el passat en un motor creatiu

Els artistes Haris Epaminonda i Daniel Gustav Cramer es van conèixer el 2001 i des del 2007 comparteixen el projecte The infinite library [La biblioteca infinita], formada per llibres creats per ells mateixos a partir d’altres que compren en llibreries de vell i mercats de segona mà. La directora del Centre d’Art Contemporani de Barcelona i Fàbrica de Creació de la Fabra i Coats, Joana Hurtado, estava al cas que els artistes mostrarien el projecte al complet quan arribessin als 100 volums, i els ha convidat a fer una de les dues primeres exposicions al capdavant del centre. Precisament la nova etapa del centre s’inaugura aquest dissabte a partir de les 10.30 h amb una acció participativa amb estudiants dels centres educatius Martí Pous i La Sagrera.

“Els llibres amb què treballem dicten el contingut de cada llibre que creem. Cada llibre és una exposició en miniatura”, afirma Daniel Gustav Cramer. Els dinamitadors dels llibres d’Epaminonda i Gustav Cramer poden ser una imatge o un text. Els llibres no estan a la venda i també els fan servir per fer instal·lacions i collages. Malgrat que estan exposats dins de vitrines i no poder-los fullejar, desprenen el magnetisme de les coses velles i l’atractiu de poder endinsar-se en els treballs més íntims d’uns artistes. La mostra es desplega a la segona planta i a la tercera de la Fabra i Coats, i a l’última, conviden el públic a participar en la creació d’un nou llibre de la seva col·lecció que veuen com “una escultura viva”. “Aquest projecte ens suposa un repte perquè parlem del potencial de cada llibre i la idea que en rebem, i és un nou començament per cada llibre nou. Decidim espontàniament quina part escollim d’un llibre, perquè la combinem amb una altra i quin n'és el nou significat”, explica Epaminonda.“Tenim moltes opcions –afegeix–, però alhora volem mostrar com el nou llibre pot comunicar alguna cosa”.

Crear amb materials trobats

Per a Joana Hurtado, La biblioteca infinita i l’altra exposició que obre les portes avui, Succeeix cada dia, de Jordi Mitjà, comparteixen “l’apropiació crítica d’un passat i el repte de mirar el passat sense acabar en aquest passat, sinó creant obres noves”. En el cas de Jordi Mitjà fa referència a com l’artista constantment reelabora les seves pròpies obres per crear-ne de noves i perquè fa servir materials trobats. De fet, l’exposició suposa una revisió la trajectòria de Mitjà. Com que Hurtado recorda la trajectòria anterior del Centre d’Art Contemporani de Barcelona a l’antic Santa Mònica i al Canòdrom, la mostra de Mitjà inclou la pedra inflable gegant que va fer per a la primera i última exposició del Canòdrom el 2010.

“Hem seleccionat una sèrie d’obres que van ser punts d’inflexió importants del meu treball i les he portat al terreny actual”, diu Jordi Mitjà. Entre elles hi ha la que va fer amb teles en blanc del falsificador Elmyr de Hory, la reproducció d’una parada d’un mercat tradicional mexicà, un tianguis, i uns altres treballs evocadors de la figura del seu pare, que és un manyà que va fer el monument dedicat Walter Benjamin a Portbou. “Al començament em va resultar una mica tràgic fer aquesta retrospectiva sobre la pròpia obra, perquè crec que els artistes no estem preparats per fer-ho, però amb l’ajuda de la Joana i el seu equip hem anat construint l’exposició”, diu Mitjà.

La inauguració de la nova etapa del centre d’art coincideix amb la polèmica que ha sorgit del fet que la construcció de 48 habitatges dins el recinte de la Fabra i Coats fa perillar els festivals musicals que s’hi fan com l’AM Fest i el Say It Loud. “Estem en el procés de parlar amb els veïns i els festivals i trobar fórmules de relació entre ells”, diu el tinent d’alcalde Joan Subirats. El director de Cultura Viva, Dani Granados, de moment no es planteja la insonorització dels espais, una possibilitat que seria molt costosa. “Hem parlat amb els festivals i els nous veïns i enguany podran continuar en aquest espai. Estudiarem si és necessària una inversió per als aïllaments perquè aquesta activitat no tingui impacte acústic, però ara mateix no està previst”, diu.