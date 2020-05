'Faith', de Valentina Pedicini, s'endú el premi DocsBarcelona en una edició rècord

El Festival DocsBarcelona ha tancat aquest diumenge la seva 23a edició amb 130.000 espectadors a través de la finestra de Filmin, una xifra rècord que avala l’èxit d’una edició que els organitzadors qualifiquen ja d'"històrica" i d’"abast estatal". S'ha endut el primer premi DocsBarcelona un documental que se submergeix en una secta de monjos guerrers, Faith, signada per la cineasta italiana Valentina Pedicini. El documental The letter, de Maia Lekow i Christopher King, rep de la seva banda una menció especial. El Premi del Públic ha anat a parar a ¿Puedes oírme?, de Pedro Ballesteros.

En el palmarès també hi apareix el recentment desaparegut Artemio Benki, que ha guanyat el Premi Nou Talent amb Solo, una emocionant pel·lícula que mostra l'experiència del pianista Martín Perino com a pacient d'un hospital psiquiàtric . Altres guardons que s'han concedit avui han estat el Premi Latitud, que ha merescut el film El gran viaje a un país pequeño, experiència de dues famílies de refugiats sirians a l'Uruguai, mentre que el Premi What the Doc! recau en el punyent film italià Il varco. Overseas ha rebut el Premi Amnistia Internacional i Mareas ocultas, el Premi DOC-U. Finalment, el Premi Docs&Teens , atorgat pels adolescents, és per a Lo que dirán, i el Premi Jurat Jove Reteena va a parar a That which does not kill.

Els espectadors es multipliquen per deu

Aquesta edició del DocsBarcelona ha estat marcada per una ferma aposta per l'online com a resposta a la situació d'excepcionalitat provocada per la pandèmia del covid-19. L'opció online de les pel·lícules a través de la plataforma Filmin ha tingut una extraordinària acollida i els espectadors s'han multiplicat per deu, i han arribat a tot el territori espanyol: si el 2019 eren 12.500 els assistents a les sales de Barcelona en deu dies de programació, aquest 2020 han estat més de 130.000 els espectadors.

“Fa quatre anys vam tenir per primer cop més de 10.000 espectadors, en fa dos superàvem els 25.000, incorporant també els visionats online, i aquest any, els 130.000 espectadors. No podem estar més que agraïts a tothom que ho ha fet possible enguany i al llarg d’aquests vint-i-tres anys”, ha declarat Joan González, el director del Festival. L'opció online ha arribat per quedar-se, segons els organitzadors, però tampoc no pensen renunciar al festival presencial, que esperen poder dur a terme l'any vinent amb normalitat.