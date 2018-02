"El llibre 'Fariña' no sortirà de les llibreries", diu el Gremi de Llibreters de Madrid

El Gremi de Llibreters de Madrid ha comunicat el seu "més rotund desacord i unànime disconformitat" amb la decisió judicial de segrestar el llibre 'Fariña', del periodista Nacho Carretero, sobre el narcotràfic gallec. La decisió judicial també implica la prohibició i impressió de l'obra. El Gremi no traurà ni un sol llibre de les llibreries. "No permetrem que surti de les llibreries perquè això implicaria un precedent intolerable i molt perillós, no tan sols perquè atenta contra la llibertat d'expressió, sinó perquè soscavaria el dret a la informació i a la cultura dels ciutadans", ha assegurat. A més, el Gremi de Llibreters de Madrid creu que mesures judicials com aquesta recorden un temps "afortunadament ja passat de la història recent d'aquest país i qüestionen clarament la fortalesa de la nostra democràcia". El Gremi considera que el llibre "descriu de manera precisa i detallada" el flagell del narcotràfic a Galícia. El llibres s'ha esgotat a les llibreries gallegues, i després de la decisió judicial, s'ha convertit en número 1 de vendes d'Amazon.

"Una demanda abismal, como si fos un 'best seller' que acaba de sortir i tothom espera aconseguir-lo", ha dit la llibretera de Cronopios a Pontevedra. De moment, les llibreries no han rebut cap circular de l'editorial o distribuïdora i, per tant, el continuen venent. Hi ha molts exemplars reservats a les llibreries. També s'ha incrementat la demanda d'un altre llibre de l'autor que s'acaba de publicar, 'Nos parece mejor', que explica la història del Deportivo de la Corunya.

La jutge Alejandra Pontana va demanar el segrest cautelar del llibre 'Fariña' a petició de José Alfredo Bea Gondar, exalcalde d'O Grove (Pontevedra). Bea Gondar va encapçalar una llista d'independents el 1983 i va guanyar les eleccions municipals. Va governar fins al 1991. Aquell any va tornar a ser el més votat, però tres dies abans que es constituís el nou ajuntament la policia el va detenir perquè havien detingut un home que duia 30 quilos de cocaïna en un cotxe llogat per Bea Gondar. El van proclamar alcalde però era a la presó. Finalment va ser destituït perquè no va poder comparèixer per formalitzar el nou govern. L'Audiència Nacional el va condemnar però el Tribunal Suprem va revocar la sentència perquè un dels testimonis va ser invalidat. Això és part del que explica Carretero al seu llibre.