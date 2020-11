“És important que les sales puguin programar, perquè són l’ànima del nostre circuit. Sense les sales xicotetes no tindríem concerts cada cap de setmana”, assegura Feliu Ventura, que aquest divendres actuarà al Cafè del Teatre de Lleida a les 20 h. Serà el primer concert de la represa en un dels espais de referència per a la música en directe a la capital del Segrià. “Des del març només hem pogut obrir un mes”, diu Toni Revés, responsable del Cafè del Teatre. Lleida ja va patir restriccions a principis d’estiu, cosa que fa encara més heroica la resistència dels locals de Ponent. Ara, en un local molt ampli i fàcil de ventilar, recuperen la normalitat pandèmica: amb capacitat per a 300 persones, tot just poden obrir amb un aforament de 75, tothom assegut i amb mascareta i mantenint dos metres de distància. I sense servei de bar. Apujaran la persiana una hora abans de l’actuació i l’abaixaran mitja hora després del concert.

“L’activitat que podem reprendre en aquestes condicions és bastant mínima. Només obrim per als concerts. Però s’ha d’intentar engegar, perquè el contrari és el desastre”, diu Revés, per a qui tornar a fer concerts és important “col·lectivament, com a societat”: “Recordo la cara d’il·lusió de la gent quan vam poder obrir en la primera represa. Era reconfortant la il·lusió de sentir-se comunitat i d’oferir cultura segura”. Feliu Ventura encara troba estrany veure el públic emmascarat, però fins i tot així pot establir-hi diàlegs de complicitat. “Quan la gent canta, la mascareta batega”, diu.

La música en directe es posa en marxa a poc a poc. Les limitacions d’aforament i sobretot la impossibilitat de servir begudes fan que molts locals encara no puguin obrir. “Ja no és rendible obrir amb aforament tan reduït, així que molt menys sense la barra”, recorda Alberto Guijarro, de l’Apolo. En el cas de sales com La Mirona de Salt i la Zero de Tarragona també hi influeix el confinament municipal. Sí que han confirmat el retorn a l’activitat espais com la Nova Jazz Cava de Terrassa, que dijous acollirà una jam session. A la Barts de Barcelona hi actuarà María Peláe, dins del Guitar Bcn. També divendres es reactiva la SalaBCN al pati d’armes del Castell de Montjuïc, amb The New Raemon a l’escenari i mantes per al públic.