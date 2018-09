L'artista Ferran García Sevilla rebutja participar en una exposició sobre la Constitució espanyola al Museu Reina Sofia

L'artista Ferran García Sevilla ha rebutjat la invitació del Museu Reina Sofia a participar en l'exposició 'El poder del arte' per commemorar els 40 anys de la Constitució espanyola. "No vull participar en aquest hipòcrita ball de disfresses que ha programat l’estat espanyol en la seva bel·ligerant, ferotge, continuada i antidemocràtica actitud referent a Catalunya", diu García Sevilla en una carta de resposta adreçada al director del Museu Reina Sofia, Manuel Borja-Villel, que el convidava a formar part de la mostra amb l'obra 'El faro del poder'. El museu ha seleccionat, segons diu Borja-Villel en la invitació, "artistes que han treballat temes com el poder, la llibertat, la democràcia, la memòria i la identitat", entre altres.

García Sevilla explica en la seva resposta que declina la invitació perquè no vol formar part d'una "lloança o crítica a la Constitució espanyola, quan a l’estat espanyol ha desaparegut la divisió de poders". "No estic interessat a participar en aquesta ensarronada després de l'"A por ellos", el 155, presos i preses polítics i els que vindran", afegeix. García Sevilla considera que l'exposició "és una festa espanyola autoafirmativa de consum intern, res a veure amb CAT, exceptuant els 'botiflers'", i critica a Borja-Villel "el silenci davant la situació de greu deteriorament de la democràcia a Catalunya i també a Espanya". Així mateix, l'artista demana a la carta que no es faci "una utilització política partidista de l'art", ni "una manipulació" ni "una reinterpretació fraudulenta".

L'exposició 'El poder del arte' s'inaugurarà el 30 de novembre i s'ubicarà en dos espais, al Congrés de Diputats i al Senat. Al primer hi ha d'haver obres de Cristina Iglesias, Concha Jerez, Antoni Muntadas, Juan Muñoz o Esther Ferrer, mentre que al segon es mostraran peces de Elena Asins, Patricia Gadea, Alberto García Alix, Luis Gordillo i Juan Muñoz, entre d'altres.