Festa osonenca per acomiadar el Mercat de Música Viva

Després de quatre dies molt intensos, ahir el Mercat de Música Viva de Vic va tenir un comiat marcadament osonenc amb els concerts de Paula Valls, Obeses i Nyandú a la plaça Major. Es tancava així la 30a edició d’una cita musical que encara el futur amb optimisme. Pels diferents escenaris de la capital osonenca van passar Els Pets, que van presentar Som, el nou disc amb què sortiran de gira a partir del 2019, o el singular Joan Colomo, que també va presentar nou treball, L’oferta i la demanda, i que va crear entre el públic un estat d’ànim alegre i llibertari. La diversitat de gèneres, de veus i d’estils van ser molt presents en aquesta edició. I hi va haver molts gestos artístics i polítics eloqüents com la iurta de Marc Parrot o la denúncia d’explotació laboral d’un treballador a qui Clara Peya va cedir l’escenari. Parrot, Joan Miquel Oliver, Clara Peya, Kiki Morente, El Kanka, Toti Soler & Gemma Humet, Perotá Chingó, Alba Carmona, Niño de Elche, Guillem Roma i Chicuelo, entre molts altres, també van passar per Vic amb gran èxit de públic i de crítica. Segons l’organtizació del festival, al llarg d’aquests quatre dies els 680 professionals acreditats han celebrat més d’un miler de reunions ràpides.