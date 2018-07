L'Altaveu reivindicarà la llibertat d'expressió amb músics com El Petit de Cal Eril i els Boytoy

La 30a edició del Festival Altaveu tindrà un to reivindicatiu: el director del certamen, Jordi Turtós, ha reunit una desena de concerts de músics com El Petit de Cal Eril, Ferran Palau i els nord-americans Boytoy, amb el lema 'Alça la veu', per reclamar la llibertat d'expressió. "Enguany la llibertat d'expressió s'està veient amenaçada i cal defensar-la", diu Turtós.

El festival se celebrarà del 7 al 9 de setembre a Sant Boi de Llobregat. A més, hi ha actuaran els veterans Brighton 64, la francesa Morgane Ji i el malià Vieux Farka Touré. Entre els artistes locals destaca la menorquina Anna Ferrer, "el descobriment" d'aquest Altaveu, segons Turtós.

L'objectiu dels organitzadors és unir artistes reconeguts i músics locals que posin en comú el valor de la veu com a element, com diu el director, "al servei d'un missatge universal i compromès amb els valors socials i llibertats vinculades als drets més essencials".

'Alça la veu' no és només el lema d'aquesta edició del festival sinó també el títol de la producció pròpia del director musical, David Soler, que es podrà veure el divendres 7 de setembre a la plaça de l'Ajuntament. La cantant i actriu local Dolo Beltran (vocalista del grup Pastora) conduirà l'espectacle, que comptarà amb artistes convidats com Quimi Portet, Núria Graham, Roger Mas i Paula Valls.

El festival estrena un premi per als músics més compromesos

Lluïsa Moret, l'alcaldessa de Sant Boi, diu que l'Altaveu pretén estar cada vegada més vinculat a la vila. El festival continua promocionant noves bandes amb el concurs Altaveu Frontera i manté els premis Altaveu, que enguany inclouen per primer cop el premi Alça la Veu, destinat a músics o institucions que diuen "coses que són necessàries d'escoltar", diu Jordi Turtós.

Amb motiu del 30è aniversari, Altaveu també prepara un documental que s'estrenarà a l'octubre al festival In-Edit i una exposició que es podrà veure a Can Massarella al setembre.