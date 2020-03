La comèdia ‘Saint Frances’ inaugura el Festival Americana

La comèdia Saint Frances, d’Alex Thompson, inaugura aquest dimarts la setena edició del Festival de Cinema Independent Nord-americà Americana, que se celebrarà als Cinemes Girona i Zumzeig de Barcelona fins al 8 de març. Una de les novetats d’aquesta edició és l’ampliació del radi d’acció de la programació, que per primera vegada incorpora produccions mexicanes i del Quebec. Dos directors quebequesos són presents a l’Americana 2020: Denis Côté hi presentarà Ghost town anthology, que després de passar pel festival arribarà a la cartellera de la mà de la distribuïdora Flamingo Films, vinculada a l’Americana, i Xavier Dolan portarà a Barcelona Matthias & Maxime.

Fins a tres produccions mexicanes hi ha en la graella del festival. Una és Mano de obra, de David Zonana, cinema indie amb consciència de classe; la segona és Chicuarotes, dirigida per l’actor Gael García Bernal, i la tercera, el documental Midnight family, de Luke Lorentzen.

La programació la completen films de clàssics del cinema independent nord-americà com Abel Ferrara (el documental The projectionist), Harmony Korine ( The beach bum) i Kevin Smith ( Jay & Silent Bob reboot). També hi haurà un homenatge a Charles Burnett i, a la Filmoteca, una retrospectiva del documentalista Steve James. I com a cireretes, joies com la comèdia Give me liberty, de Kirill Mikhanovsky, i la potent Burning Cane, del jove Philip Youmans.