El Festival BarnaSants 2021 ja camina

Pau Alabajos ha inaugurat aquest diumenge el BarnaSants 2021 al Teatre Joventut de l’Hospitalet de Llobregat amb el concert que la pandèmia va impedir que clausurés l'edició del 2020 a l'abril. A les 260 localitats que s'haurien pogut omplir hi havia més de 100 espectadors, cosa que l'organització ha atribuït al confinament municipal. El director del festival, Pere Camps, ha explicat a l'ACN que han fet una edició "més km 0 que mai, que va de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó passant per l'Alguer". S'han reprogramat la majoria de concerts suspesos, i els llatinoamericans i europeus els deixen per al 2022.

El cantant de Torrent s'ha mostrat satisfet d'inaugurar el BarnaSants, un festival que "ha cregut en la cultura com una ferramenta de transformació social, que és una cosa que va a l'ADN de la cançó d'autor". "És un caramelet la possibilitat de fer un concert en aquestes condicions després d'haver-lo ajornat la cloenda de l'edició passada", ha afegit.

Començar amb l'actuació que havia de cloure la passada edició del BarnaSants "demostra que no hi ha normalitat", ha reconegut el director del festival, Pere Camps. Per afrontar aquesta edició han decidit reprogramar tots els concerts que s'haurien d'haver fet a l'octubre i novembre de l'any passat. Camps ha dit que aquest serà un BarnaSants "molt km 0 allargat": "Això vol dir que aquest any lògicament hi ha una presència encara més gran, tot i que sempre ho és, de la llengua i la cultura catalana". Per aquest motiu reconeix que el que patirà més serà el "front internacionalista", el dels concerts llatinoamericans o europeus, però sobretot els de Cuba, que va ser el país convidat i els concerts es van quedar sense fer.



Camps creu que "no costarà" treure la gent del sofà malgrat la pandèmia, i diu que "el problema és la incertesa". "Em preocupa més la pandèmia reaccionària, repressiva, antidemocràtica i feixista que està recorrent molts llocs. Serà molt més difícil vèncer-la perquè es basa en la incultura, desconeixement de les desigualtats socials. Necessita una vacuna que és la cultura", ha dit.

Al concert hi han assistit alguns polítics com la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, el regidor de cultura de l'Hospitalet, David Quirós, i el tinent d'alcalde de Barcelona, Joan Subirats. Quirós ha excusat l'alcaldessa i ha dit: "La part positiva és que almenys som aquí, a sobre l'escenari, i que la programació continua".

"Necessitem la cultura i la cultura també ens necessita a nosaltres"

La consellera de Cultura ha destacat la "tossuderia i ganes de ser-hi i de no cancel·lar res" del BarnaSants. "Necessitem la cultura i la cultura també ens necessita a nosaltres, i això no és un tòpic, és un moment que potser per difícil ha posat al descobert les mancances de la cultura que són històriques, i en el cas de la música encara és més descarnat", ha dit Ponsa.



Abans del concert s'ha projectat un vídeo en què cantants com Lluís Llach, Silvio Rodríguez, Maria del Mar Bonet i Joan Manuel Serrat reclamaven l'Ateneu de la Cançó, un centre d'estudi i investigació de la cançó d'autor. Veient els polítics presents, Camps s'hi ha dirigit reclamant "voluntat política" per impulsar-lo. "Demano que sense excuses es reuneixin per posar fil a l'agulla i posar la primera totxana d'aquest Ateneu de la Cançó", ha reivindicat.