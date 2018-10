El teatre de carrer pren el Festival COS

El teatre de carrer, els espectacles per a tots els públics i la creació jove marquen la nova edició del Festival COS, que començarà aquest divendres i durarà fins diumenge. "Enguany hem fet una aposta encara més potent pels espectacles de carrer, perquè més enllà dels amants de la disciplina arribem també a altres persones que s'ho troben tot passejant pel centre de la ciutat", ha comentat Montserrat Caelles, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Reus.

Els espectacles de la programació del Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual d'enguany estan recomanats tant per a nens a partir de 2 anys, com per a públic jove i adult. Un altre tret distintiu d'aquesta edició és que moltes de les 12 companyies que hi participen estan formades per artistes joves.

Repassem la programació del festival amb alguns dels espectacles més destacats:

'Boris & Ingrid', de la companyia anglesa 2Theatre (divendres 19, Teatre Bartrina): una comèdia absurda de teatre físic que explica la història d'una parella d'immigrants amb diversos ambients que van des del grotesc i la comèdia fins al mim, les titelles i les màscares.





'Molar', de Quim Bigas (divendres 19, plaça Mercadal): un solo de dansa que parla sobre la felicitat i la seva personificació, i aquelles imatges que relacionem amb l'eufòria i el benestar.





'Sacra', de la companyia valenciana Otradanza (dissabte 20, Teatre Fortuny): un muntatge de gran format que es planteja la vida com una successió de fenòmens naturals que sobrepassen la mateixa existència humana i planteja la realitat ineludible que néixer va de bracet amb morir.





'Snowfoot', de la companyia La Ridens (dissabte 20, sala Santa Llúcia): una obra de teatre gestual que toca des de l'humor temes com ara la inexperiència dels pares novells, el fet d'enfrontar-se a les responsabilitats quotidianes, sentir-se fora de lloc o el 'bullying' escolar.





'Conseqüències', de la companyia Moveo (diumenge 21, plaça Mercadal): un espectacle que explora a través del moviment les relacions entre realitat i ficció en la vida quotidiana i en el temps accelerat en què vivim.

El pressupost d'aquesta edició és de 51.000 euros.