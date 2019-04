Almodóvar, Malick, Loach i els Dardenne lluitaran per la Palma d'Or de Canes

Pedro Almodóvar tornarà a lluitar per la seva primera Palma d'Or del Festival de Canes. 'Dolor y gloria' formarà part de la competició oficial de la pròxima edició del Festival de Canes, que arrenca el pròxim 14 de maig. El director manxec, un habitual del certamen, es retrobarà amb altres vells coneguts del festival com ara Ken Loach, els germans Dardenne, Xavier Dolan i Terrence Malick, que hi presentaran les seves noves obres, però també amb autors consagrats com ara l'italià Marco Bellochio i el coreà Bong Joon-Ho i amb directors debutants en la secció oficial de Canes com ara el nord-americà Ira Sachs, les franceses Céline Sciamma i Justine Triet i la suïssa Jessica Hausner.

La selecció no està tancada i encara és possible que acabi en la programació la nova pel·lícula de Quentin Tarantino, 'Once upon a time in Hollywood', segons ha confirmat el mateix director del festival, Thierry Frémaux, que només ha pogut veure "parts" de la pel·lícula. "El Quentin filma les pel·lícules en 35 mil·límetres i això allarga el procés de postproducció, però esperem veure la pel·lícula abans del festival".

Fora de competició, destaquen les noves pel·lícules de Werner Herzog, Abel Ferrera i Alain Cavalier, que es projectaran en sessions especials. També es podrà veure la primera sèrie dirigida per Nicolas Winding Refn, 'Too old to die young', però només dos capítols: el quart i el cinquè. "No em pregunteu per què aquests dos, així ho vol el Nicolas", ha comentat Frémaux. La concessió a Hollywood serà 'Rocket man', el 'biopic' sobre Elton John, que serà a Canes per presentar la pel·lícula. I Diego Armando Maradona serà el protagonista del nou documental d'Asif Kapadia, el director de l'oscaritzada 'Amy'.

I en la secció paral·lela Un Certain Regard entrarà per primera vegada el cineasta català Albert Serra amb 'Liberté', una exploració del conflicte entre llibertinatge i puritanisme ambientada en l'Alemanya de finals del segle XVIII, una versió cinematogràfica de l'obra que el de Banyoles ja va representar el 2018 al teatre Volksbühne de Berlín amb Helmut Berger de protagonista. A Un Certain Regard també hi participarà el cineasta gallec Olivier Laxe amb 'O que arde' i noms rellevants del cinema d'autor com ara Bruno Dumont o Christophe Honoré.