L'edició virtual del Festival de Peralada homenatja el sector sanitari, cultural i turístic

Després d'anunciar al maig que cancel·lava l'edició del 2020 per culpa de la pandèmia del covid-19, el Festival Castell de Peralada no renuncia tanmateix a ser-hi present aquest estiu, encara que sigui amb un cartell reduït i un escenari virtual. Del 22 al 31 de juliol hi presenta un total dotze propostes, entre les quals hi ha sis estrenes i una exposició virtual de Pablo Genovés, autor del cartell de l'edició 2020. Els espectacles comptaran amb un públic presencial reduït i integrat per col·lectius –el sanitari, el cultural i de la comunicació i el turístic– que el festival vol homenatjar en aquesta edició excepcional.



"És una presentació ben estranya, davant d'una pantalla, com si fos un plató de televisió, però sabem que tenim el vostre escalf", ha dit aquest dimarts el director del festival, Oriol Aguilà, des de la Galeria Marlborough de Barcelona. "És una sensació insòlita, però carregada d'emoció", ha afegit Isabel Suqué, presidenta de la Fundació Castell de Peralada. La filla dels fundadors del festival ha confessat que va ser ben trist haver de cancel·lar, i per això han decidit tirar endavant una breu programació i recuperar l'escenari de les muralles de l'església del Carme, per on han passat figures com Montserrat Caballé.

Una mirada "diferent"

"Aquesta edició respon a una mirada diferent i és un festival d'estrenes que aposta per la nova creació", diu Aguilà. El festival s'inaugurarà el 22 de juliol com ja és costum amb dansa, de la mà de "l'estimada amiga" María Pagés al costat d’El Arbi El Harti, amb Entremos en el jardín, que presenta un diàleg entre el flamenc i la poesia. "El títol suggereix el retrobament amb la naturalesa i penso en els magnífics jardins de Peralada. Volem transmetre aquest estat d'esperança que suposa la recerca de felicitat", ha explicat Pagés per videoconferència. La nit estarà dedicada al món de la cultura i la comunicació.

L’artista plàstic Santi Moix i l’Orquestra Simfònica del Liceu, dirigida per Josep Pons, s’uniran al festival la nit del 25 de juliol amb una proposta singular dedicada al personal sanitari en senyal d'agraïment. "L'orquestra torna al lloc on el festival es va inaugurar fa 34 anys, a les muralles del Carme", ha recordat Aguilà. Oferiran la Simfonia núm. 7 en la major, op. 92 de Beethoven i la Música per als reials focs d’artifici de Händel, mentre Moix pinta una obra de grans dimensions.

651x366 Carlos Álvarez / Miquel González Carlos Álvarez / Miquel González

El 27 de juliol el cantant i compositor Alfonso de Vilallonga torna al festival per estrenar el seu últim treball, Hors de saison, en una nit dedicada al sector turístic de la Costa Brava. L’església del Carme acollirà, a més, dues vetllades líriques. La primera serà a càrrec del tenor David Alegret (28 de juliol), que estrenarà CANTICEL, un homenatge a Josep Carner en el 50è aniversari de la mort del poeta, amb obres d'Eduard Toldrà, que va musicar Carner. La segona part se centrarà en el segle XX, amb obres de Miquel Ortega, Alberto García Demestres i Albert Guinovart. "Hi ha altres sorpreses que no desvelarem", ha advertit Alegret.

El 30 de juliol el baríton malagueny Carlos Álvarez, medalla d’honor del festival, interpretarà per primer cop cançons de Miquel Ortega, així com àries d’òpera de Meyerbeer, Saint-Saëns, Delibes, Massenet, Cilea i Leoncavallo. "Són autèntiques rareses en el repertori. És un regal", ha subratllat Aguilà. Finalment, el jazz experimental del polifacètic artista francès Chassol tancarà l'edició el 31 de juliol en una "nit pensada per als joves". Durant 48 hores es podran veure els concerts a la web del festival, que compta amb un pressupost de 400.000 euros.