El Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona retira del programa un documental sobre homes maltractats

260x366 Pòster del documental 'Silenciados' Pòster del documental 'Silenciados'

El Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona ha anunciat aquest divendres en un comunicat que retira de la programació el documental 'Silenciados' arran de la polèmica que havia provocat en les xarxes la inclusió del film, que denuncia la invisibilització dels homes agredits per les seves parelles i critica els perjudicis de la llei integral de violència de gènere per als homes, tant els que són "víctimes de la violència de gènere" com els que són objecte de "denúncies falses".

El festival, que se celebra del 14 al 24 de novembre, havia inclòs inicialment la pel·lícula en la secció oficial. Però davant les crítiques generals a la tesi del documental per minimitzar la violència masclista, la direcció del festival el va retirar de la programació. Després d'una nova onada de crítiques a les xarxes, aquest cop de partidaris del documental, el festival va tornar a incloure en la programació la pel·lícula, però fora de competició i convidant "les dues parts" a veure-la per "debatre en persona sobre el tema, mirant-se als ulls i respectuosament". La projecció s'havia de fer el diumenge 19 de novembre coincidint amb el Dia Internacional de l'Home.

Amb el comunicat fet públic aquest divendres, tanmateix, el festival es desvincula definitivament de 'Silenciados' i "demana disculpes per la inclusió d'un film aliè a la filosofia del festival", i afegeix que el documental va ser triat per "un comitè extern" però que, després d'un visionat conjunt del documental per part dels integrants de l'equip del festival, es va decidir que el comitè no va tenir un criteri encertat a l'hora de programar-lo".

Toni Navarro, director del Festival de Cinema i Drets Humans, lamenta que la polèmica hagi eclipsat les altres 20 pel·lícules (d'una programació de més de 130) que aborden la temàtica dels drets de les dones. "Nosaltres només volíem oferir una altra visió, crear un diàleg sa al voltant de la llei", assegura a l'ARA. "Però la cosa ha sortit de mare –afegeix–. Tothom parla del documental i ningú l'ha vist! La nostra idea era obrir el debat al voltant d'una llei qüestionada, però ja s'havia convocat un 'escrache' per aturar la projecció i no volem alimentar aquesta situació".

El director del documental, Nacho González, diu que no entén l'actitud del festival. "Van ser ells qui ens van contactar a nosaltres", diu. "I encara no ens han donat una explicació oficial de la retirada del documental. De fet, ens n'hem assabentat pels mitjans". González defensa que la pel·lícula no és masclista i que condemna explícitament la violència contra les dones. "Però la llei actual no només no defensa les dones, ja que cada any hi ha més dones maltractades, sinó que també converteix els homes en víctimes", denuncia.

La projecció de 'Silenciados' al Festival de Cinema i Drets Humans hauria sigut la primera del documental a l'Estat, tot i que ja abans s'ha pogut veure a Bolívia, Los Angeles, Xile i Uruguai. "Estic desitjant que la gent vegi la pel·lícula i la jutgin lliurement –diu–. L'hem enviat a més de 30 festivals espanyols i sempre ens l'havien rebutjat". Garrido apunta que no creu que el documental sigui "masclista ni filofeixista", però, com diu el comunicat, "no encaixa en la filosofia del festival".