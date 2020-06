El Festival Cruïlla reactiva les arts escèniques amb una trentena d'espectacles

El cartell d'arts escèniques del Festival Cruïlla XXS s'estendrà per diversos espais de la ciutat de Barcelona amb diferents aforaments i inclourà un cartell de 29 espectacles de teatre, circ i dansa i espectacles familiars. "El sector està molt tocat per la crisi del covid-19 i ens semblava imprescindible tirar endavant una programació per mirar de reactivar el sector", ha dit aquest divendres el director del Cruïlla XXS, Jordi Herreuela. Per aquest motiu, han decidit posar un preu únic de 5 euros per als infants i joves de 4 a 16 anys. Els menors de 4 anys podran entrar gratuïtament als espectacles si s'asseuen a la falda dels pares. També s'ha previst que les famílies puguin asseure's juntes en butaques contigües. El preu de les entrades per als més grans de 16 anys varia en funció de l'espectacle.

Al Teatre Victòria, que acull el gruix de la programació, es podran veure estrenes com les dels Brodas Bros, Around de world (24, 25 i 26 de juliol), tot un treball d'"orfebreria", segons el ballarí Guille Vidal Ribas, que recull l'experiència d'anys de feina. Aquest espectacle de danses urbanes té una clara vocació d'explorar el món de la tecnologia, que des de sempre ha fascinat el grup: "Hi ha mappings, làsers i il·luminacions", diu Vidal. A més, té un punt d'autobiogràfic perquè està inspirat en les pròpies vivències dels Brodas Bros.

651x366 'Around de World' dels Brodas Bros / Festival Cruïlla 'Around de World' dels Brodas Bros / Festival Cruïlla

També es podrà veure per primer cop a Barcelona el treball de dos artistes catalans que han voltat per tot arreu: David Moreno i Cristina Calleja. Flotados (28 de juliol), premiat amb el Max al millor espectacle el 2019, proporciona experiències fortes i poètiques, tot barrejant dansa, música i acrobàcies: "Pengen un piano cap per avall i el toquen del revés, és un espectacle delicat i màgic", comenta l'actriu Laura Aubert.

El circ també estarà ben representat amb Tortell Poltrona, que fa deu anys que no actua a Barcelona. A l'espectacle Què bèstia! recupera l'esperit del circ més clàssic, acompanyat de Montserrat Trias i Boris Ribas. "Les rutines que fan tenen aquella emoció, ingenuïtat i innocència pròpies dels pallassos dels anys seixanta, amb plantofades i tot", explica Marcel Barrera, cap de redacció de la revista Zirkolika. També hi haurà circ contemporani de la mà del Circ Pistolet (23 de juliol), que combina humor amb uns "bons equilibris", així com la Cia. Pepa Plana amb Veus que no veus, un espectacle "sublim", segons Barrera, que compta amb Noël Olivé i en el qual presenten dues entrades "d'una extrema complexitat". Pep Bou, per la seva banda, presentarà les seves experiències (4 de juliol) amb un espectacle que recull l'essència de la seva trajectòria.

651x366 'Què bèstia!' de Tortell Poltrona / Àlex Carmona 'Què bèstia!' de Tortell Poltrona / Àlex Carmona

Enchanté, una barreja de cabaret francès i alemany de principis del segle passat protagonitzat per les Divinas, que fan una recreació descarnada de París durant la Segona Guerra Mundial, a punt de ser ocupat pels nazis. Alguns dels temes que canten en aquest xou, on hi ha lloc per al claqué, el tango i el ballet, és el clàssic Lili Marleen. La volta al món amb 80 ties (20 de juliol) presenta un homenatge eclèctic i multidisciplinari a vuitanta dones de diferents àmbits, "un muntatge emotiu i divertit", assevera l'actriu i cantant Mane, encarregada de presentar l'espectacle. També han programat el clàssic Les dones sàvies de Molière (22 juliol) amb la particularitat que dos actors, Ricard Farré i Enric Cambray, interpreten el conjunt de papers en un espectacle "divertit" que recorda els de Frigoli pel canvi de vestuari dalt de l'escenari.

A banda, el Cruïlla XXS Arts Escèniques inclou sorpreses com les que oferirà la Fura dels Baus el 17 i 18 de juliol a la plaça Univers, i prèviament la Fura presentarà també un macroespectacle els dies 3 i 4 de juliol al Recinte Modernista de Sant Pau, NN ( Nova normalitat). També espectacles de dansa, com l'especialment ancorat en el present [kórps] (2 de juliol), de Miquel Barcelona, en què analitzarà el tema de la mort tot apel·lant a la memòria col·lectiva i als rituals de vetlla, tal com assenyala Guille Vidal: "És d'una gran fisicalitat, que va més enllà de ser dansa".