La dansa surt al carrer en la nova edició del Festival Dansat

La 14a edició del Festival Dansat fa el salt al carrer amb quatre espectacles gratuïts repartits pel barri de Sant Andreu de Barcelona i quatre més que tindran lloc dins del Sant Andreu Teatre (SAT!). Enguany hi participaran deu companyies, que oferiran un total de vuit funcions del 20 al 28 d'octubre. Es podran veure fins a setze peces diferents, perquè hi ha programes mixtos. Al SAT! s’hi han programat quatre funcions més, tres de les quals són programes mixtos de diferents creadors, cosa que permet acollir un ampli ventall de noms i propostes contemporànies. “És una edició plena de diferències, matisos, estils diferents, diversitat", explica Oscar Rodríguez, director del SAT!.

Les peces 'Perverso', de Thomas Noone Dance, i 'Nur', d'Iron Skulls, es podran veure el dia 20 d'octubre a la plaça Orfila. També hi tindrà lloc el dia 27 d'octubre 'Träd', del Colectivo Lamajara. A més, el dia 25 al passeig de Fabra i Puig s'hi instal·larà 'Bulb', una escenografia lumínicointeractiva ideada per Múcab Dans, que interactuarà amb el moviment dels vianants modulant la intensitat de la llum.

L'espectacle que inaugurarà oficialment les actuacions al SAT! serà la 'Sessió 3.2', el 25 d'octubre, amb un programa mixt de quatre peces en format duo de tres companyes diferents: 'Dosis', d'UnaiUna, una peça premiada al Premi Art Jove de Dansa Contemporània Balears i el Premi SóloDos; 'All inclusive', de la mateixa companyia, que reflexiona sobre el concepte de 'guiri'; 'Transoceánica', de la companyia Dinamo Danza, que investiga sobre els canvis de la naturalesa a través del cos, la imatge i el so, i 'Ciclamen', una peça de dansa integrada de la companyia Yurdance.

El 26 d’octubre s'estrenarà 'Solos en companyia', un programa en què quatre intèrprets i creadors de companyies que conformen el projecte ALIANSAT ballaran un solo. I el 27 d'octubre les companyies joves Armoniza (Aina Lanas), Om Rasa i Julien Rossin representaran un programa mixt dedicat a la dansa urbana: 'Línia urbana'. Per acabar, es clausurarà amb l'espectacle familiar de la companyia resident Thomas Noone Dance, 'Molsa', que combina dansa i titelles.

El festival també comptarà amb altres activitats paral·leles, com tres tallers de dansa i diversos col·loquis amb els coreògrafs i intèrprets quan finalitzin els espectacles del SAT!.