El Festival de Glastonbury cancel·la l'edició del 2021

Mala peça al teler per als grans festivals europeus. La crisi pandèmica ha obligat a suspendre l'edició del 2021 del Festival de Glastonbury, el gran esdeveniment musical britànic. Serà el segon any consecutiu sense concerts als prats de Somerset, al sud-oest d'Anglaterra.

"Malgrat tots els esforços per moure cel i terra, ha quedat clar que no podrem fer res perquè el festival se celebri aquest any. Ens sap greu decebre-us", diu la direcció del festival en un comunicat, en què també anuncia que treballen per poder tornar l'any que ve.

Glastonbury havia de celebrar-se del 23 al 27 de juny i havia previst un cartell amb artistes com Paul McCartney, Kendrick Lamar i Taylor Swift. Aquesta cancel·lació és un cop per a la música en directe perquè pot arrossegar altres festivals.